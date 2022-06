У вас немає городу, але ви хочете ласувати цукровою полуничкою до кінця року? Вам більше не доведеться задовольнятися тільки сезонними ягодами. Як виростити полуницю на балконі у домашніх умовах? Дізнайтеся у матеріалі.

Більше на тему: Календар садівника-городника на травень 2022

Перш за все потрібно купити насіння. Але важливо пам’ятати, що професійні садівники називають звичну для нас полуницю садовою суницею. Саме таке насіння потрібно шукати на прилавку. Також звертайте увагу, чи вказано на упаковці, що це ремонтантний вид. Він плодоносить з травня і до Нового року. Також варто зупинитися на безвусому сорті, це для вашої ж зручності, тому що не доведеться щоразу обрізати вусики, щоб вони не розросталися. Зупиніть свій вибір на таких сортах, як Регіна, Алі-Баба або Уайт Соул.

Для розсади можна вибрати будь-яку тару: пластикові або пластмасові контейнери, стаканчики, дерев’яні ящики. Садити бажано в ґрунт з перегною, піску і землі. Можна брати і звичайний універсальний субстрат. Якщо ви взяли звичайний ґрунт з вулиці, то спочатку залийте його окропом. Нехай земля добре попариться, постоїть кілька днів, щоб знешкодити кореневого хробака.

Перед посадкою необхідно трохи зволожити землю. Змішайте 1 частину землі, стільки ж перегною і 0,5 частини піску. Земля має бути щільно утрамбована в горщику.

При засіванні необхідно полити ґрунт з пульверизатора так, щоб вода вилилася з дренажного отвору. Ґрунт має бути практично мокрий, оскільки після посіву більше не потрібен буде полив. Сіяти треба по поверхні і не густо. Щоб насіння проросло, необхідне світло. І останній крок — накрити ґрунт поліетиленовим пакетом, щоб створився парниковий ефект.

Більше на тему: Користь та шкода полуниці: все про улюблену ягоду

Пересаджувати можна через 3 місяці. Для пересадки на дно горщика покласти дренаж, який має зайняти ¼ тари. У горщик об’ємом 3 літри потрібно пересаджувати по одному кущу полуниці. Ґрунт має складатися з перегною, піску та землі у співвідношенні 5:3:2. З появою перших квітів необхідно їх видалити, щоб рослина витрачала більше сил на укорінення. Завдяки цьому полуниця зміцніє.

При пересадці коріння потрібно обрізати, щоб його довжина була сантиметрів 4-5. Постарайтеся посадити рослину так, щоб коріння було у вертикальному положенні в горщику. Аби уникнути гниття, стежте, щоб при пересадці листочки не заглиблювались у землю. В кінці необхідно рясно полити, щоб земля вилилася з дренажного отвору. Обов’язково зробіть мульчування сіном або травою.

Поставити в світле місце. Удобрювати полуницю необхідно кожні 10-14 днів настоєм гумусу, трави, кропиви. Якщо ви все зробили правильно, то за 2-3 місяці з’являться плоди. Коли рослина розквітне, увімкніть вентилятор, тоді квітки запилюватимуть одна одну. Але існують і самозапильні сорти. Через рік можна пересадити полуницю у свіжий субстрат, але важливо зробити після зими і до появи квітів та плодів.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.