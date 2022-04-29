Місячний календар садівника-городника на травень 2022
Місячний календар садівника-городника на травень 2022 року допоможе правильно спланувати роботу з ґрунтом і рослинами. Кожному садівникові та городнику доведеться зробити чимало маніпуляцій для отримання щедрого врожаю цього року. Коли найкраще розпочати? Які дні є сприятливими? Дізнайтесь у нашому місячному календарі садівника-городника на травень 2022 року.
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Які овочі садити у травні
- Боби
Посадити насіння бобів, квасолі, гороху краще 16, 17, 22―24, 28, 29 травня.
- Кабачки
Сприятливими для садіння днями стануть: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.
- Капуста
Сприятливі дні: 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28 травня.
- Картопля
Вдалі дати для садіння картоплі і: 5, 6, 8, 10―12, 15, 17, 19 травня.
- Цибуля
Вдалими днями для посіву стануть: 1, 2, 5―7, 15, 17―19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
- Морква
Краще сіяти моркву 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
- Огірки
Посадити їх треба 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28 травня.
- Перець
Час висадки культури: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.
- Помідори
Сіяти і пересаджувати розсаду, що вже підросла, можна 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.
- Редис
Дні посіву редиски: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
- Ріпа
Найкращі посадкові дні для ріпи: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
- Буряк
Сприятливі для посіву дні: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
- Гарбуз
Садити гарбузи згідно з місячним календарем краще 15, 17, 22―25, 28, 29 травня.
- Часник (ярий)
Можна садити в такі дні: 1, 2, 15, 17―20, 27, 28 травня.
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Коли садити зелень у травні
- Петрушка, салат, кріп, шпинат
Найсприятливішими днями будуть: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.
Які квіти садити у травні
- Віола («братки»)
Сприятливі дні: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
- Жоржини
Підходять для висаджування: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
- Гладіолуси, нарциси і тюльпани
Для всіх цибулинних квітів найкращі дні для висаджування: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
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