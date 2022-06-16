В этом удивительном растении пригодно к пище все – и молодые веточки, и мягкие стебли, однако лидером по количеству полезных веществ является корень. Он действует как обезболивающее, успокоительное, противоаллергенное, ранозаживляющее и противовоспалительное средство. Как же извлечь из этого корнеплода максимальную пользу, рассказал наш эксперт Константин Грубич!

Без зелени и «глазок»

Сельдерей без зелени, это хорошо, поскольку в него уходят все нужные нам полезные витамины. Если он успел пустить ростки – это могло случиться из-за долгого или ненадлежащего хранения – весь остаток полезных веществ уже ушел в них.

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Трещина на корнеплоде

При неправильной транспортировке, выкапывании и других механических повреждениях образуются такие трещины и сколы, которые нарушают целостность сельдерея, в них может развиваться плесень, и срок их хранения уменьшается. Корень должен быть минимально обрезан. Надавите на него сверху, где была ботва, и если там твердая поверхность без помятостей, сельдерей можно употреблять.

Без пятен

У здорового неиспорченного корня сельдерея мякоть должна быть белая. Любые пятна указывают на то, что он портится – гниет.

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