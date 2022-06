У цій дивовижній рослині придатне до їжі все – і молоді гілочки, і м’які стебла, проте лідером за кількістю корисних речовин є корінь. Він діє як знеболюючий, заспокійливий, протиалергенний, ранозагоювальний і протизапальний засіб. Як отримати з цього коренеплоду максимальну користь, розповів наш експерт Костянтин Грубич!

Без зелені і «очок»

Селера без зелені, це добре, оскільки в неї йдуть всі потрібні нам корисні вітаміни. Якщо він встиг пустити паростки – це могло статися через тривале або неналежне зберігання – весь залишок корисних речовин уже пішов у них.

Більше на тему: Салат з селерою – вітамінний і низькокалорійний

Тріщина на коренеплоді

Через неправильне транспортування, викопування та інші механічних пошкодження утворюються такі тріщини і відколи, які порушують цілісність селери, в них може розвиватися цвіль, і термін зберігання коренеплода зменшується. Корінь повинен бути мінімально обрізаний. Натисніть на нього зверху, де було бадилля, і якщо там тверда поверхня без вм’ятин, селеру можна вживати.

Без плям

У здорового незіпсованого кореня селери м’якоть має бути білою. Будь-які плями вказують на те, що він псувається – гниє.

Більше на тему: Терин – вишукана страва з під’язичників з селерою

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.