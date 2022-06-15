В среду, 15 июня, в 22:00 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В среду, 15.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Светлана Арефния поделится советами:

Как не бояться выходить на улицу?

Как адаптировать себя и детей к правилам воспитания в другой стране?

Как временно не работающей жене научиться просить деньги у мужа?

Как жить, если близкий человек пропал без вести?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 15 июня в 22:00 на СТБ!

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