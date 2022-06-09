Российские солдаты с 24 февраля совершают полномасштабное вторжение в Украину. Они убивают детей, женщин и стариков, насилуют украинцев. Тысячи украинцев приступили к оружию, чтобы защищать землю от российского оккупанта. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев объясняет, как подготовиться психологически к мобилизации и успокоить близких.

Товаровед Сергей из Киева живет с женой и сыном. Он спрашивает, как подготовить себя и свою семью к тому, что ему может прийти повестка в армию, ведь он не служил и с оружием не имел дела.

Как подготовиться психологически к мобилизации и успокоить близких?

Чувство страха – это нормально.

Нас пугает неизвестность – люди очень много фантазируют на тему того, чего не знают или не понимают.

После получения повестки:

сделайте паузу;

подвигайтесь;

попейте воды;

сделайте дыхательные упражнения.

Успокойтесь эмоционально, не начинайте паниковать. Рационально разложите все по полкам, чтобы правильно подготовиться.

Объясните себе, что сначала вы будете учиться военному делу.

Неподготовленных людей запрещено отправлять на передовую. Если человек не способен сразу принимать решения, если замирает ― его будут привлекать к задачам соответственно психическому состоянию.

Возьмите контакты у собратьев, спросите о разрешении держать через них связь с родными, если ваш телефон сломается или разрядится.

Важно дать родным контакты собратьев, если вы недоступны.

Настройте себя на патриотизм.

Помните, вы идете защищать свою семью.

Чрезмерная смелость может привести к опрометчивым поступкам и серьезным последствиям, в том числе с угрозой собственной жизни или жизням других.

Чрезмерная смелость и эмоциональность может привести к ошибкам.

В бою настройтесь на агрессию и злобу к врагу.

Можно подготовить себя и настроить на бой, чтобы убить врага. Человек не «заточен» на убийство.

Договоритесь с родными о способе связи.

Надо договориться с женой о формах связи, а на месте определиться с наиболее подходящими.

Проговорите все сценарии развития событий.

С точки зрения психологии следует обсудить все возможные сценарии развития событий. Надо проговорить, что делать родным, если на фронте с мужчиной что-нибудь произойдет.

Молитвы помогают настроиться на позитив.

Положительные мысли помогают.

Говорите ребенку, что вы герой, который будет защищать родную землю и людей.

Война ― это борьба за землю, за украинцев, великий подвиг и героизм. Важно, чтобы были мужчины, защищающие землю, и одним из таких являетесь вы. Ребенок будет гордиться, что его отец ― герой.

Попросите ребенка присылать вам картинки.

Ребёнок будет вырисовывать свои эмоции, а для вас это будет поддержка от него.

Не рассказывайте ребенку, что вы боитесь.

Если чего-то боитесь, поделитесь страхами с другом или женой.

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