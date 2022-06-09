Допомога психолога: Как подготовиться психологически к мобилизации и успокоить близких?
Российские солдаты с 24 февраля совершают полномасштабное вторжение в Украину. Они убивают детей, женщин и стариков, насилуют украинцев. Тысячи украинцев приступили к оружию, чтобы защищать землю от российского оккупанта. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев объясняет, как подготовиться психологически к мобилизации и успокоить близких.
Товаровед Сергей из Киева живет с женой и сыном. Он спрашивает, как подготовить себя и свою семью к тому, что ему может прийти повестка в армию, ведь он не служил и с оружием не имел дела.
Как подготовиться психологически к мобилизации и успокоить близких?
- Чувство страха – это нормально.
Нас пугает неизвестность – люди очень много фантазируют на тему того, чего не знают или не понимают.
- После получения повестки:
- сделайте паузу;
- подвигайтесь;
- попейте воды;
- сделайте дыхательные упражнения.
Успокойтесь эмоционально, не начинайте паниковать. Рационально разложите все по полкам, чтобы правильно подготовиться.
- Объясните себе, что сначала вы будете учиться военному делу.
Неподготовленных людей запрещено отправлять на передовую. Если человек не способен сразу принимать решения, если замирает ― его будут привлекать к задачам соответственно психическому состоянию.
- Возьмите контакты у собратьев, спросите о разрешении держать через них связь с родными, если ваш телефон сломается или разрядится.
Важно дать родным контакты собратьев, если вы недоступны.
- Настройте себя на патриотизм.
Помните, вы идете защищать свою семью.
- Чрезмерная смелость может привести к опрометчивым поступкам и серьезным последствиям, в том числе с угрозой собственной жизни или жизням других.
Чрезмерная смелость и эмоциональность может привести к ошибкам.
- В бою настройтесь на агрессию и злобу к врагу.
Можно подготовить себя и настроить на бой, чтобы убить врага. Человек не «заточен» на убийство.
- Договоритесь с родными о способе связи.
Надо договориться с женой о формах связи, а на месте определиться с наиболее подходящими.
- Проговорите все сценарии развития событий.
С точки зрения психологии следует обсудить все возможные сценарии развития событий. Надо проговорить, что делать родным, если на фронте с мужчиной что-нибудь произойдет.
- Молитвы помогают настроиться на позитив.
Положительные мысли помогают.
- Говорите ребенку, что вы герой, который будет защищать родную землю и людей.
Война ― это борьба за землю, за украинцев, великий подвиг и героизм. Важно, чтобы были мужчины, защищающие землю, и одним из таких являетесь вы. Ребенок будет гордиться, что его отец ― герой.
- Попросите ребенка присылать вам картинки.
Ребёнок будет вырисовывать свои эмоции, а для вас это будет поддержка от него.
- Не рассказывайте ребенку, что вы боитесь.
Если чего-то боитесь, поделитесь страхами с другом или женой.
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