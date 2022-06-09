Російські солдати з 24 лютого здійснюють повномасштабне вторгнення в Україну. Вони вбивають дітей, жінок та стареньких, гвалтують українців. Тисячі наших воїнів стали до зброї, щоб боронити землю від російського окупанта. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснює, як підготуватися психологічно до мобілізації та заспокоїти близьких.

Товарознавець Сергій з Києва живе з дружиною та сином. Він питає, як підготувати себе і свою родину до того, що йому може прийти повістка до армії, адже він не служив і зі зброєю не мав справи.

Як підготуватися психологічно до мобілізації та заспокоїти близьких?

Відчуття страху ― це нормально.

Нас лякає невідомість ― люди дуже багато фантазують на тему того, чого не знають або не розуміють.

Після отримання повістки:

зробіть паузу;

порухайтеся;

попийте води;

зробіть дихальні вправи.

Заспокойтеся емоційно, не починайте панікувати. Раціонально розкладіть все по полицях, щоб правильно підготуватися.

Поясніть собі, що спочатку ви будете навчатися військовій справі.

Непідготовлених людей заборонено відправляти на передову. Якщо людина не здатна відразу приймати рішення, якщо завмирає ― її будуть залучати до завдань відповідно психічного стану.

Візьміть контакти у побратимів, запитайте про дозвіл тримати через них зв’язок із рідними, якщо ваш телефон зламається або розрядиться.

Важливо дати рідним контакти побратимів на випадок, якщо ви недоступні.

Налаштуйте себе на патріотизм.

Пам’ятайте, що ви йдете захищати свою сім’ю.

Надмірна сміливість може призвести до необачних вчинків і серйозних наслідків, у тому числі з загрозою власному життю або життям інших.

Надмірна сміливість та емоційність може призвести до помилок.

У бою налаштуйтесь на агресію та злість до ворога.

Можна себе підготувати та налаштувати на бій, щоб змогти вбити ворога. Людина не «заточена» на вбивство.

Домовтеся з рідними про спосіб зв’язку.

Треба домовитися з дружиною про форми зв’язку, а на місці визначитися з найбільш підходящими.

Проговоріть всі сценарії розвитку подій.

З точки зору психології треба обговорити всі можливі сценарії розвитку подій. Треба проговорити, що робити рідним, якщо на фронті з чоловіком щось станеться.

Молитви допомагають налаштуватися на позитив.

Позитивні думки допомагають.

Кажіть дитині, що ви герой, який буде боронити рідну землю і захищати людей.

Війна ― це боротьба за землю, за українців, великий подвиг і героїзм. Важливо, щоб були чоловіки, які боронять землю, і одним із таких є ви. Дитина буде пишатися, що її батько ― герой.

Попросіть дитину надсилати вам малюнки.

Дитина буде вимальовувати свої емоції, а для вас це буде підтримка від неї.

Не розповідайте дитині, що ви боїтесь.

Якщо чогось боїтеся, поділіться страхами з другом чи дружиною.

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