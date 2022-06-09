Допомога психолога: Як підготуватися психологічно до мобілізації та заспокоїти близьких?
Російські солдати з 24 лютого здійснюють повномасштабне вторгнення в Україну. Вони вбивають дітей, жінок та стареньких, гвалтують українців. Тисячі наших воїнів стали до зброї, щоб боронити землю від російського окупанта. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснює, як підготуватися психологічно до мобілізації та заспокоїти близьких.
Товарознавець Сергій з Києва живе з дружиною та сином. Він питає, як підготувати себе і свою родину до того, що йому може прийти повістка до армії, адже він не служив і зі зброєю не мав справи.
Як підготуватися психологічно до мобілізації та заспокоїти близьких?
- Відчуття страху ― це нормально.
Нас лякає невідомість ― люди дуже багато фантазують на тему того, чого не знають або не розуміють.
- Після отримання повістки:
- зробіть паузу;
- порухайтеся;
- попийте води;
- зробіть дихальні вправи.
Заспокойтеся емоційно, не починайте панікувати. Раціонально розкладіть все по полицях, щоб правильно підготуватися.
- Поясніть собі, що спочатку ви будете навчатися військовій справі.
Непідготовлених людей заборонено відправляти на передову. Якщо людина не здатна відразу приймати рішення, якщо завмирає ― її будуть залучати до завдань відповідно психічного стану.
- Візьміть контакти у побратимів, запитайте про дозвіл тримати через них зв’язок із рідними, якщо ваш телефон зламається або розрядиться.
Важливо дати рідним контакти побратимів на випадок, якщо ви недоступні.
- Налаштуйте себе на патріотизм.
Пам’ятайте, що ви йдете захищати свою сім’ю.
- Надмірна сміливість може призвести до необачних вчинків і серйозних наслідків, у тому числі з загрозою власному життю або життям інших.
Надмірна сміливість та емоційність може призвести до помилок.
- У бою налаштуйтесь на агресію та злість до ворога.
Можна себе підготувати та налаштувати на бій, щоб змогти вбити ворога. Людина не «заточена» на вбивство.
- Домовтеся з рідними про спосіб зв’язку.
Треба домовитися з дружиною про форми зв’язку, а на місці визначитися з найбільш підходящими.
- Проговоріть всі сценарії розвитку подій.
З точки зору психології треба обговорити всі можливі сценарії розвитку подій. Треба проговорити, що робити рідним, якщо на фронті з чоловіком щось станеться.
- Молитви допомагають налаштуватися на позитив.
Позитивні думки допомагають.
- Кажіть дитині, що ви герой, який буде боронити рідну землю і захищати людей.
Війна ― це боротьба за землю, за українців, великий подвиг і героїзм. Важливо, щоб були чоловіки, які боронять землю, і одним із таких є ви. Дитина буде пишатися, що її батько ― герой.
- Попросіть дитину надсилати вам малюнки.
Дитина буде вимальовувати свої емоції, а для вас це буде підтримка від неї.
- Не розповідайте дитині, що ви боїтесь.
Якщо чогось боїтеся, поділіться страхами з другом чи дружиною.
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