Російські солдати з 24 лютого здійснюють повномасштабне вторгнення в Україну. Вони вбивають дітей, жінок та стареньких, гвалтують українців. Тисячі наших воїнів стали до зброї, щоб боронити землю від російського окупанта. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснює, як підготуватися психологічно до мобілізації та заспокоїти близьких.

Товарознавець Сергій з Києва живе з дружиною та сином. Він питає, як підготувати себе і свою родину до того, що йому може прийти повістка до армії, адже він не служив і зі зброєю не мав справи.

Як підготуватися психологічно до мобілізації та заспокоїти близьких?

Нас лякає невідомість ― люди дуже багато фантазують на тему того, чого не знають або не розуміють.

Заспокойтеся емоційно, не починайте панікувати. Раціонально розкладіть все по полицях, щоб правильно підготуватися.

Непідготовлених людей заборонено відправляти на передову. Якщо людина не здатна відразу приймати рішення, якщо завмирає ― її будуть залучати до завдань відповідно психічного стану.

Важливо дати рідним контакти побратимів на випадок, якщо ви недоступні.

Пам’ятайте, що ви йдете захищати свою сім’ю.

Надмірна сміливість та емоційність може призвести до помилок.

Можна себе підготувати та налаштувати на бій, щоб змогти вбити ворога. Людина не «заточена» на вбивство.

Треба домовитися з дружиною про форми зв’язку, а на місці визначитися з найбільш підходящими.

З точки зору психології треба обговорити всі можливі сценарії розвитку подій. Треба проговорити, що робити рідним, якщо на фронті з чоловіком щось станеться.

Позитивні думки допомагають.

Війна ― це боротьба за землю, за українців, великий подвиг і героїзм. Важливо, щоб були чоловіки, які боронять землю, і одним із таких є ви. Дитина буде пишатися, що її батько ― герой.

Дитина буде вимальовувати свої емоції, а для вас це буде підтримка від неї.

Якщо чогось боїтеся, поділіться страхами з другом чи дружиною.

