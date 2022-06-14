Допомога психолога: Как помочь пожилому человеку пережить стресс от войны?
Война, которую развязала россия против Украины, была неожиданностью для многих украинцев. Зверства россиян в Украине поражают всех, кто о них узнает. А наиболее уязвимые – дети и пожилые люди. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния советует, как помочь пожилому человеку пережить стресс от войны.
Марина живет в Запорожье с 81-летней мамой, которая очень тяжело переносит войну ― она застала Вторую мировую в детстве и сейчас уже российско-украинскую. Женщина плачет, переживает, боится сама выйти в магазин. Соседи уехали, брат в оккупации, а сестра в Латвии насмехается над ней. Единственный человек рядом – дочь Марина.
Как помочь пожилому человеку пережить стресс от войны
- У пожилых людей плохо работают защитные механизмы психики. Поэтому они очень уязвимы к стрессу.
У людей преклонного возраста пропадают психические защитные механизмы, постепенно поведение превращается в детское.
- Пожилые люди, как дети, нуждаются в защите и поддержке.
- У людей, которые помнят Вторую мировую, воспоминания могут усугублять психологическую травму.
- Если вы не можете круглосуточно уделять человеку внимание, составьте график, в котором будет время для него.
Вопрос о том, сколько времени вы можете проводить вместе. Чтобы избежать хаоса из-за того, что человек постоянно привлекает к себе внимание, важно составить график совместного времяпровождения. Поэтому в течение дня ему не нужно будет вас беспокоить.
- Чтобы обезопасить человека от плохих эмоций, ограничьте просмотр новостей.
Чем больше пожилой человек погружается в новости, тем хуже становится его состояние. Надо, чтобы у него появились другие мысли.
- Отвлекайте пожилого человека приятными воспоминаниями или смешными историями.
Сейчас нужны положительные эмоции, поэтому пробуйте задавать вопросы, чтобы человек вспоминал приятные моменты из своей жизни. Это поможет ему вернуться к приятным чувствам.
- Делайте вместе то, что человек больше всего любит. К примеру, петь. Во время пения у нас вырабатываются гормоны счастья.
Пение разряжает отрицательные эмоции.
- Добавьте физические упражнения для расслабления. Ведь когда расслабляется наше тело, легче становится и психике.
Наши эмоции сосредоточены в теле: если они не находят выхода, то разрушают тело. Важно делать физические упражнения ― это поможет дать выход эмоциям.
- Напомните старшему поколению, что оно является опорой для вас. Чтобы любовь и поддержка были взаимны.
Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».