Война, которую развязала россия против Украины, была неожиданностью для многих украинцев. Зверства россиян в Украине поражают всех, кто о них узнает. А наиболее уязвимые – дети и пожилые люди. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния советует, как помочь пожилому человеку пережить стресс от войны.

Марина живет в Запорожье с 81-летней мамой, которая очень тяжело переносит войну ― она застала Вторую мировую в детстве и сейчас уже российско-украинскую. Женщина плачет, переживает, боится сама выйти в магазин. Соседи уехали, брат в оккупации, а сестра в Латвии насмехается над ней. Единственный человек рядом – дочь Марина.

Как помочь пожилому человеку пережить стресс от войны

У пожилых людей плохо работают защитные механизмы психики. Поэтому они очень уязвимы к стрессу.

У людей преклонного возраста пропадают психические защитные механизмы, постепенно поведение превращается в детское.

Пожилые люди, как дети, нуждаются в защите и поддержке. У людей, которые помнят Вторую мировую, воспоминания могут усугублять психологическую травму. Если вы не можете круглосуточно уделять человеку внимание, составьте график, в котором будет время для него.

Вопрос о том, сколько времени вы можете проводить вместе. Чтобы избежать хаоса из-за того, что человек постоянно привлекает к себе внимание, важно составить график совместного времяпровождения. Поэтому в течение дня ему не нужно будет вас беспокоить.

Чтобы обезопасить человека от плохих эмоций, ограничьте просмотр новостей.

Чем больше пожилой человек погружается в новости, тем хуже становится его состояние. Надо, чтобы у него появились другие мысли.

Отвлекайте пожилого человека приятными воспоминаниями или смешными историями.

Сейчас нужны положительные эмоции, поэтому пробуйте задавать вопросы, чтобы человек вспоминал приятные моменты из своей жизни. Это поможет ему вернуться к приятным чувствам.

Делайте вместе то, что человек больше всего любит. К примеру, петь. Во время пения у нас вырабатываются гормоны счастья.

Пение разряжает отрицательные эмоции.

Добавьте физические упражнения для расслабления. Ведь когда расслабляется наше тело, легче становится и психике.

Наши эмоции сосредоточены в теле: если они не находят выхода, то разрушают тело. Важно делать физические упражнения ― это поможет дать выход эмоциям.

Напомните старшему поколению, что оно является опорой для вас. Чтобы любовь и поддержка были взаимны.

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.