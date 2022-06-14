Війна, яку розв’язала росія проти України, була несподіваною для багатьох українців. Звірства росіян в Україні вражають усіх, хто про них знає. А найбільш вразливі ― діти та літні люди. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія радить, як допомогти літній людині пережити стрес від війни.

Марина живе у Запоріжжі з 81-річною мамою, яка дуже важко переносить війну ― вона застала Другу світову в дитинстві, а зараз вже російсько-українську. Жінка плаче, переживає, боїться сама вийти до магазину. Сусіди виїхали, брат в окупації, а сестра в Латвії насміхається з неї. Єдина людина поряд ― дочка Марина.

Як допомогти літній людині пережити стрес від війни

У літніх людей погано працюють захисні механізми психіки. Тож вони надзвичайно вразливі до стресу.

У людей літнього віку погіршуються психічні захисні механізми, поступово поведінка перетворюється на дитячу.

Літні люди, як діти, потребують захисту і підтримки. У людей, які пам’ятають Другу світову, спогади можуть поглиблювати психологічну травму. Якщо ви не можете цілодобово приділяти людині увагу, складіть графік, у якому буде час лише для неї.

Питання у тому, скільки часу ви можете проводити разом. Щоб уникнути хаосу через те, що людина постійно привертає до себе увагу, важливо зробити графік проведення часу разом. Тому протягом дня їй не треба буде турбувати вас.

Аби захистити людину від поганих емоцій, обмежте її перегляд новин.

Чим більше літня людина поринає у новини, тим гірше її стан. Треба, щоб у неї з’явилися інші думки.

Відволікайте приємними спогадами чи смішними історіями.

Людині потрібні позитивні емоції, тому пробуйте ставити питання, щоб вона згадувала приємні моменти зі свого життя. Це допоможе їй повернутися до приємних почуттів.

Робіть разом те, що людина найбільше любить. Наприклад, співати. Під час співу в нас виробляються гормони щастя.

Спів розряджає негативні емоції.

Додайте фізичні вправи на розслаблення. Адже коли розслабляється наше тіло, легше стає і психіці.

Наші емоції тримаються у тілі: якщо вони не знаходять виходу, то руйнують тіло. Важливо робити фізичні вправи ― це допоможе дати вихід емоціям.

Нагадайте старшому поколінню, що воно є опорою і для вас. Аби любов і підтримка були взаємними.

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