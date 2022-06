Війна, яку розв’язала росія проти України, була несподіваною для багатьох українців. Звірства росіян в Україні вражають усіх, хто про них знає. А найбільш вразливі ― діти та літні люди. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія радить, як допомогти літній людині пережити стрес від війни.

Марина живе у Запоріжжі з 81-річною мамою, яка дуже важко переносить війну ― вона застала Другу світову в дитинстві, а зараз вже російсько-українську. Жінка плаче, переживає, боїться сама вийти до магазину. Сусіди виїхали, брат в окупації, а сестра в Латвії насміхається з неї. Єдина людина поряд ― дочка Марина.

У людей літнього віку погіршуються психічні захисні механізми, поступово поведінка перетворюється на дитячу.

Питання у тому, скільки часу ви можете проводити разом. Щоб уникнути хаосу через те, що людина постійно привертає до себе увагу, важливо зробити графік проведення часу разом. Тому протягом дня їй не треба буде турбувати вас.

Чим більше літня людина поринає у новини, тим гірше її стан. Треба, щоб у неї з’явилися інші думки.

Людині потрібні позитивні емоції, тому пробуйте ставити питання, щоб вона згадувала приємні моменти зі свого життя. Це допоможе їй повернутися до приємних почуттів.

Спів розряджає негативні емоції.

Наші емоції тримаються у тілі: якщо вони не знаходять виходу, то руйнують тіло. Важливо робити фізичні вправи ― це допоможе дати вихід емоціям.

