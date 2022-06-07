«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 7 июня?
Во вторник, 7 июня, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.
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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.
Во вторник, 07.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Андрей Жельветро поделится советами:
- Что делать, если я еще не могу адаптироваться к жизни в условиях войны?
- Что делать, если обострились переживания из-за войны?
- Как объяснить родителям, что я должен оставить их и эвакуироваться?
- Как сохранить женственность в условиях войны?
Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Смотрите «Допомогу психолога» 7 июня в 19:45 на СТБ!
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