Как заставить себя работать во время войны: допомога психолога

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину люди мобилизовались, хотели поскорее победить. Из-за острого стресса украинцы чувствуют себя истощенно, в том числе на работе. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро объясняет, как заставить себя работать во время войны, если вам тяжело выполнять свои обязанности.

У бухгалтера Оксаны из Киева муж-военный служит с 24 февраля. Изначально она его не видела больше месяца, и сейчас он на службе снова. Работа женщину спасала, она ее очень любит, но с начала войны ей стало тяжело выполнять свои задачи. Кроме того, Оксана забывает какие-то важные действия или что-то, что она сделала еще в начале марта. Ей сложно сфокусироваться на работе.

Как заставить себя работать во время войны

Помните, что сейчас не время бросать работу.

Иметь сегодня работу ― благо. Не надо ее сейчас бросать.

Не обесценивайте важность вашей работы во время войны ― делайте то, что умеете лучше всего на своем месте.

Если вы пойдете на фронт, вы будете мешать, как минимум ― вас нужно учить. Лучше помогать там, где вы можете ― делая свой вклад в общество, чем можете, воспитывая детей, уплачивая налоги. Делайте то, что вы умеете.

Попробуйте технику «помодоро» ― чередуйте работу и отдых, используя таймер.

Когда человеку нужно выполнять сложную работу, ставится таймер на 25 минут, убирается все лишнее, и в голове формулируется задача, что нужно сделать. В этот период вы работаете, а далее ― перерыв 10-15 минут. После этого снова подход на 25 минут. После 4 таких подходов ― большой перерыв, обед. Это позволит восстановить работоспособность.

Сократите количество отвлекающих факторов ― например, отпишитесь от части каналов с новостями.

Пошагово сокращайте то, что вам мешает. Нужна цикличность в работе и отдыхе. Постоянное чтение новостей отвлекает, стоит снизить количество источников, где вы получаете информацию.

Фокусируйтесь на результатах своей работы, поймите, в чем ее ценность в военное время.

Чтобы меньше себя винить, нужно увидеть, что ваша работа приносит результат.

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