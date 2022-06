Як змусити себе працювати під час війни: допомога психолога

Із початком повномасштабного вторгнення росії в Україну люди мобілізувалися, хотіли якнайшвидше перемогти. Через гострий стрес українці відчувають себе виснажено, в тому числі на роботі. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро пояснює, як змусити себе працювати під час війни, якщо вам важко виконувати роботу.

У бухгалтера Оксани з Києва чоловік-військовий служить з 24 лютого. Спочатку вона його не бачила більше місяця, і зараз він вже знову на службі. Робота рятувала жінку, вона її дуже любить, проте з початку війни їй стало важко виконувати свої задачі. Крім того, Оксана забуває якісь важливі дії, або щось, що вона зробила ще на початку березня. Їй важко сфокусуватись на роботі.

Мати сьогодні роботу ― благо. Не треба її зараз кидати.

Якщо ви підете на фронт, ви будете заважати, як мінімум ― вас треба навчати. Краще допомагати там, де ви можете ― роблячи свій внесок в суспільство чим можете, виховуючи дітей, сплачуючи податки. Робіть те, що ви вмієте.

Коли людині треба виконувати складну роботу, ставиться таймер на 25 хвилин, прибирається все зайве, і в голові формулюється задача, що треба зробити. У цей період ви працюєте, а потім ― перерва 10-15 хвилин. Після цього знову підхід на 25 хвилин. Після 4 таких підходів ― велика перерва, обід. Це дозволить відновити працездатність.

Покроково скорочуйте те, що вам заважає. Потрібна циклічність у роботі й відпочинку. Постійне читання новин відволікає, варто зменшити кількість джерел, де ви отримуєте інформацію.

Щоб менше себе звинувачувати, треба побачити, що ваша робота приносить результат.

