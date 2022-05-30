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Допомога психолога: Как избавиться от ночных кошмаров из-за войны?

30.05.2022

Более трех месяцев длится полномасштабное вторжение россии в Украину. Украинцы не были готовы психологически к войне, и сейчас многие страдают от ночных кошмаров, ПТСР и других проблем.  В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, как избавиться от ночных кошмаров из-за войны.

Как справиться с ночными кошмарами из-за войны | Допомога психолога

Анастасия из Кривого Рога не эвакуировалась из Украины, однако последние дни ее преследуют ночные кошмары, иногда они о войне.

Что такое ночные кошмары

Кошмары ― это зашифрованные в символах, образах и метафорах сны. Подсознание подтягивает в них то, что мы в жизни вытесняем. Во время войны миллионы украинцев столкнулись с чувствами, связанными со страхом ― за себя, близких и знакомых. Во всех снах существует угроза, однако в последнее время преимущественно снится война.

Как избавиться от ночных кошмаров из-за войны

  1. Уменьшите время просмотра новостей, в том числе перед сном.

Попытайтесь ограничить количество новостей, которые читаете за день, не читайте об убийствах, не смотрите фото и видео о насилии.

  1. Ложитесь спать в промежутке между 22 и 24 часами.

Центр исследования сна установил, что в эти два часа удается восстановиться больше, чем если лечь в 00:00 и спать до 12:00.

  1. Обеспечьте полную темноту в спальне или надевайте на глаза специальную повязку для сна.
  2. Учитесь утилизировать чувства, не держите их в себе.

Кошмары снятся, когда мы вытесняем или игнорируем страхи. Подсознание возвращает нам эти страхи через кошмары. Это происходит потому, что мы мало внимания уделяем своим чувствам. Сначала начинаются ужасы, а если не обратить внимание, это может привести к проблемам со здоровьем. Выпускайте эмоции: если надо — кричите, если грустите ― плачьте, чтобы эмоции циркулировали через вас.

  1. Проговаривайте перед сном, как вы будете вести себя, если вам приснится кошмар ― попробуйте договориться с собственным мозгом об иной реакции.

Измените стратегию, перестаньте бежать и встретите угрожающую вам опасность. Дайте установку перед сном, чтобы произошло то, что угрожает. Попытайтесь изменить сюжет, чтобы получать удовольствие от сна, а не страх.

Как справиться с ночными кошмарами из-за войны | Допомога психолога

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