Як впоратися з нічними кошмарами через війну | Допомога психолога

Більше трьох місяців триває повномасштабне вторгнення росії в Україну. Українці не були готові психологічно до війни, і зараз багато хто страждає від нічних жахів, ПТСР та інших проблем. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» —Андрій Жельветро розповідає, як позбутися нічних жахів через війну.

Анастасія з Кривого Рогу не евакуювалася з України, проте останніми днями її переслідують нічні жахи, іноді вони про війну.

Жахи ― це зашифровані у символах, образах та метафорах сни. Підсвідомість підтягує у них те, що ми у своєму житті витіснюємо. Під час війни мільйони українців зіткнулися з почуттями, пов’язаними зі страхом ― за себе, близьких та знайомих. У всіх снах існує загроза, проте останнім часом переважно сниться війна.

Спробуйте обмежити кількість новин, які читаєте за день, не читати про вбивства, не дивитися фото та відео про насильство.

Центр дослідження сна встановив, що ці дві години дозволяють відновитися більше, ніж, якщо лягти о 00:00 і спати до 12:00.

Жахи сняться, коли ми витіснюємо чи ігноруємо страхи. Підсвідомість повертає нам ці страхи через жахи. Це відбувається тому, що ми мало уваги приділяємо власним почуттям. Спочатку починаються жахи, а якщо не звернути увагу, то це може призвести до проблем зі здоров’ям. Випускайте емоції ― якщо треба, кричіть, якщо сумуєте ― плачте, щоб емоції циркулювали через вас.

Змініть стратегію, перестаньте бігти та зустріньте небезпеку, яка вам загрожує. Дайте установку перед сном, щоб відбулося те, що загрожує. Спробуйте змінити сюжет, щоб отримувати задоволення від нього, а не страх.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.