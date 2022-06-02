В четверг, 2 июня, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В четверг, 02.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Андрей Жельветро поделится советами:

Как заставить себя работать во время войны, если тяжело выполнять задачи?

Что делать, если я уехала из Украины и мне не нравятся условия проживания?

Как объяснить ребенку, что мы пока не возвращаемся домой?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 2 июня в 19:45 на СТБ!

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