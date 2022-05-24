Украинцы не были готовы психологически к полномасштабному наступлению россии 24 февраля, к бесчеловечным преступлениям россиян против гражданского населения и издевательствам над украинскими военными. Поэтому и военные, и гражданские могут получить посттравматическое стрессовое расстройство из-за войны ― независимо от места и страны пребывания. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, что делать, если подозреваете у себя ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство)?

Анастасия родом из Донецкой области, позже проживавшая во Львове. Она два года отслужила по контракту в ВСУ еще с 2016-го, после оккупации Донбасса и Крыма россией. И труднее всего ей было терять близких на фронте. После службы у нее начались головные боли, диабет и нарушение сна. Даже во сне ей кажется, что погибла ее 2-летняя дочь. Анастасию ничего не радует, и она не понимает, что с ней происходит. С началом полномасштабного вторжения россии в Украину ее состояние ухудшилось.

Что такое ПТСР ― посттравматическое стрессовое расстройство

ПТСР ― это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Оно может быть неизбежным и для военных, и для людей, находящихся вне зоны боевых действий.

Признаки ПТСР:

самоизоляция ― нежелание с кем-то видеться или общаться;

флешбеки (возвращение в воспоминаниях к страшным событиям);

ночные кошмары;

частый плач;

постоянное чувство опасности;

апатия;

депрессивное состояние;

проблемы с питанием;

немотивированная агрессия;

резкая реакция на триггеры.

Нельзя ожидать, что расстройство пройдет само – это будет только ухудшать состояние человека. Оставлять вопрос нерешенным нельзя.

Что делать, если подозреваю у себя ПТСР

Обратитесь за помощью к специалисту-психотерапевту.

От 8 до 10 консультаций психотерапевта нужно для помощи.

Начните вести дневник тревожных мыслей.

На листе создаете три колонки: в первой описываете произошедшее, во второй ― тревожную реакцию, в третьей — как нужно спокойно вести себя в этой ситуации. Это поможет изменить свою реакцию.

Интерпретируйте негативные события таким образом, чтобы увидеть в них жизненно важный урок.

Из каждого плохого события нужно сделать выводы. Всегда задавайте вопросы: чему эта тревожная ситуация меня учит?

Делитесь своими мыслями и эмоциями с другими людьми.

Нельзя все держать в себе. Может произойти эмоциональное отравление, не имеющее выхода ― тогда начинаются болезни. Важно, чем раньше, тем лучше начать работать над полученной травмой.

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