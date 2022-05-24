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Допомога психолога: Что делать, если подозреваю у себя ПТСР?

24.05.2022

Украинцы не были готовы психологически к полномасштабному наступлению россии 24 февраля, к бесчеловечным преступлениям россиян против гражданского населения и издевательствам над украинскими военными. Поэтому и военные, и гражданские могут получить посттравматическое стрессовое расстройство из-за войны ― независимо от места и страны пребывания. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, что делать, если подозреваете у себя ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство)?

Андрій Жельветро Допомога психолога

Анастасия родом из Донецкой области, позже проживавшая во Львове. Она два года отслужила по контракту в ВСУ еще с 2016-го, после оккупации Донбасса и Крыма россией. И труднее всего ей было терять близких на фронте. После службы у нее начались головные боли, диабет и нарушение сна. Даже во сне ей кажется, что погибла ее 2-летняя дочь. Анастасию ничего не радует, и она не понимает, что с ней происходит. С началом полномасштабного вторжения россии в Украину ее состояние ухудшилось.

Что такое ПТСР ― посттравматическое стрессовое расстройство

ПТСР ― это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Оно может быть неизбежным и для военных, и для людей, находящихся вне зоны боевых действий.

Признаки ПТСР:

  • самоизоляция ― нежелание с кем-то видеться или общаться;
  • флешбеки (возвращение в воспоминаниях к страшным событиям);
  • ночные кошмары;
  • частый плач;
  • постоянное чувство опасности;
  • апатия;
  • депрессивное состояние;
  • проблемы с питанием;
  • немотивированная агрессия;
  • резкая реакция на триггеры.

Нельзя ожидать, что расстройство пройдет само – это будет только ухудшать состояние человека. Оставлять вопрос нерешенным нельзя.

Что делать, если подозреваю у себя ПТСР

  1. Обратитесь за помощью к специалисту-психотерапевту.

От 8 до 10 консультаций психотерапевта нужно для помощи.

  1. Начните вести дневник тревожных мыслей.

На листе создаете три колонки: в первой описываете произошедшее, во второй ― тревожную реакцию, в третьей — как нужно спокойно вести себя в этой ситуации. Это поможет изменить свою реакцию.

  1. Интерпретируйте негативные события таким образом, чтобы увидеть в них жизненно важный урок.

Из каждого плохого события нужно сделать выводы. Всегда задавайте вопросы: чему эта тревожная ситуация меня учит?

  1. Делитесь своими мыслями и эмоциями с другими людьми.

Нельзя все держать в себе. Может произойти эмоциональное отравление, не имеющее выхода ― тогда начинаются болезни. Важно, чем раньше, тем лучше начать работать над полученной травмой.

Що робити, якщо в мене ПТСР - Допомога психолога

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