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Допомога психолога: Що робити, якщо підозрюю у себе ПТСР?

24.05.2022

Українці не були готові психологічно до повномасштабного наступу росії 24 лютого, до нелюдських злочинів росіян щодо цивільного населення та знущань над українськими військовими. Тому і військові, і цивільні можуть отримати посттравматичний стресовий розлад через війну ― незалежно від місця і країни перебування. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Андрій Жельветро розповідає, що робити, якщо підозрюєте у себе ПТСР (посттравматичний стресовий розлад)?

Андрій Жельветро Допомога психолога

Анастасія родом з Донецької області та проживала у Львові. Вона прослужила два роки за контрактом у ЗСУ ще з 2016-го після окупації Донбасу та Криму росією. І найважче їй було втрачати близьких на фронті. Після служби у неї почалися головні болі, діабет та порушення сну. Навіть уві сні їй здається, що загинула 2-річна донька. Анастасію нічого не радує, і вона не розуміє, що з нею відбувається. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну її стан погіршився.

Що таке ПТСР ― посттравматичний стресовий розлад

ПТСР ― це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Він може бути неминучим і для військових, і для людей, які знаходяться поза зоною бойових дій.

Ознаки ПТСР:

  • самоізоляція ― небажання з кимось бачитися чи спілкуватися;
  • флешбеки (повернення у спогадах до страшних подій);
  • нічні кошмари;
  • частий плач;
  • постійне відчуття небезпеки;
  • апатія;
  • депресивний стан;
  • проблеми з харчуванням;
  • невмотивована агресія;
  • різка реакція на тригери.

Не можна чекати, що розлад пройде сам ― це буде тільки погіршувати стан людини. Залишати питання невирішеним не можна.

Що робити, якщо підозрюю у себе ПТСР

  1. Зверніться по допомогу до фахівця-психотерапевта.

Від 8 до 10 консультацій психотерапевта необхідно для допомоги. 

  1. Почніть вести «щоденник тривожних думок».

На аркуші створюєте три колонки: у першій описуєте подію, яка відбулася, у другій ― тривожну реакцію, у третій — як треба у цій ситуації спокійно себе поводити. Це допоможе змінити свою реакцію.

  1. Інтерпретуйте негативні події таким чином, щоб побачити у них життєво важливий урок.

Із кожної поганої події треба зробити висновки. Завжди ставте питання: чому ця тривожна ситуація мене навчає?

  1. Діліться своїми думками та емоціями з іншими людьми.

Не можна тримати все в собі. Може статися емоційне отруєння, яке не має виходу ― тоді починаються хвороби. Важливо якнайшвидше почати працювати над отриманою травмою.

Що робити, якщо в мене ПТСР - Допомога психолога

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