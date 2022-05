Українці не були готові психологічно до повномасштабного наступу росії 24 лютого, до нелюдських злочинів росіян щодо цивільного населення та знущань над українськими військовими. Тому і військові, і цивільні можуть отримати посттравматичний стресовий розлад через війну ― незалежно від місця і країни перебування. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповідає, що робити, якщо підозрюєте у себе ПТСР (посттравматичний стресовий розлад)?

Анастасія родом з Донецької області та проживала у Львові. Вона прослужила два роки за контрактом у ЗСУ ще з 2016-го після окупації Донбасу та Криму росією. І найважче їй було втрачати близьких на фронті. Після служби у неї почалися головні болі, діабет та порушення сну. Навіть уві сні їй здається, що загинула 2-річна донька. Анастасію нічого не радує, і вона не розуміє, що з нею відбувається. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну її стан погіршився.

ПТСР ― це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Він може бути неминучим і для військових, і для людей, які знаходяться поза зоною бойових дій.

Не можна чекати, що розлад пройде сам ― це буде тільки погіршувати стан людини. Залишати питання невирішеним не можна.

Від 8 до 10 консультацій психотерапевта необхідно для допомоги.

На аркуші створюєте три колонки: у першій описуєте подію, яка відбулася, у другій ― тривожну реакцію, у третій — як треба у цій ситуації спокійно себе поводити. Це допоможе змінити свою реакцію.

Із кожної поганої події треба зробити висновки. Завжди ставте питання: чому ця тривожна ситуація мене навчає?

Не можна тримати все в собі. Може статися емоційне отруєння, яке не має виходу ― тоді починаються хвороби. Важливо якнайшвидше почати працювати над отриманою травмою.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

