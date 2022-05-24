Во вторник , 24 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

Во вторник, 24.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Андрей Жельветро поделится советами:

Что делать, если подозреваю у себя ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство)?

Как мужчине поддержать женщину, которая выехала за границу?

Как справиться с чувством опасности по возвращении домой?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 24 мая в 19:45 на СТБ!

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