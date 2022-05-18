Миллионы украинок с детьми сбежали из страны из-за полномасштабного нападения россии 24 февраля. Они оставили своих мужчин защищать Родину. Однако отношения на расстоянии могут переживать кризис. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, что делать, если отношения на расстоянии испортились.

София родом из Славянска, откуда сбежала в Киев и вышла замуж. Однако во время полномасштабной войны она с ребенком выехала в Польшу, а муж остался в Киеве. София жалуется, что когда она с дочкой уехала, то общение с мужем испортилось. Он говорит, что занимается обыденными делами. София считает, что ему неинтересно с ней, а мужчина отвечает, что сейчас война ― о чем общаться? Девушка думает, что они должны скучать друг по другу, а муж предлагает поговорить после войны.

Что делать, если отношения на расстоянии испортились из-за войны

Уважайте эмоциональное состояние партнера, если вы в безопасности, а он ― нет.

«Он там сейчас переживает события, связанные с войной, а вы, слава богу, находитесь в безопасном месте. И вы ему предлагаете отношения, которые были раньше, но он не может их сейчас дать. Там, внутри, он испытывает негативные эмоции», ― говорит психолог.

Помните, что мужчинам тоже необходима поддержка.

Надо понимать, что не только жена нуждается в поддержке, но и муж. Если вы в разлуке и не можете проводить время вместе, вспомните, как вы проводили его раньше.

Ищите новые способы поддерживать ваши личные романтические отношения.

Если вы любили смотреть фильмы вместе ― с помощью приложений можно смотреть их онлайн вместе в приватном пространстве. Но надо помнить, что сейчас главное ― договариваться.

Говорите прямо о том, чего вам не хватает в отношениях именно сейчас, и объясните, какой поддержки хотите.

Будьте конкретны, говорите прямо, как вас нужно поддерживать и что вы хотите услышать.

В спорах говорите только об актуальной проблеме, не вспоминайте все прежние оскорбления и претензии.

Если вам что-то мешает или его поведение вас истощает ― об этом нужно говорить, не вступая в конфликт. Важно сужать площадку ситуации и не расширять ее.

Во время каждого разговора хоть раз говорите друг другу приятные слова.

Говорите о любви, о том, как скучаете, как любите.

Однако эти советы работают, если вы оба идете навстречу и хотите сохранять отношения. Во время войны или аналогичных стрессовых ситуаций открывается «настоящее лицо» второй половинки. Может, мужчина уходит от разговоров, потому что он растерян и не видит решения.

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.