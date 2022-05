Мільйони українок із дітьми втекли з країни через повномасштабний напад росії 24 лютого. Вони залишили своїх чоловіків захищати Батьківщину. Проте, стосунки на відстані можуть переживати кризу. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповідає, що робити, якщо стосунки на відстані зіпсувалися.

Софія родом зі Слов’янська, звідки втекла до Києва та вийшла заміж. Проте під час повномасштабної війни вона з дитиною виїхала до Польщі, а чоловік залишився у Києві. Софія жаліється, що коли вона з донькою поїхала, то спілкування з чоловіком зіпсувалося. Він каже, що робить повсякденні справи. Софія думає, що йому не цікаво з нею, а чоловік каже, що зараз війна ― про що спілкуватися? Дівчина вважає, що вони мають сумувати одне за одним, а чоловік пропонує поговорити після війни.

«Він там зараз переживає події, пов’язані з війною, а ви, дякувати богу, знаходитеся у безпечному місці. Ви пропонуєте стосунки, які були раніше, але він не може їх зараз дати. Там всередині він відчуває негативні емоції», ― каже психолог.

Треба розуміти, що не тільки дружина потребує підтримки, а й чоловік. Якщо ви у розлуці й не можете проводити час спільно, згадайте, як ви проводили його раніше.

Якщо ви любили дивитися фільми разом ― за допомогою додатків можна дивитися їх онлайн разом у приватному просторі. Але треба пам’ятати, що зараз головне ― домовлятися.

Будьте конкретними, кажіть прямо, як вас треба підтримувати, що ви хочете почути.

Якщо вам щось заважає, або його поведінка вас виснажує ― про це треба говорити, не вступаючи в конфлікт. Важливо звужувати майданчик ситуації та не розширювати його.

Кажіть про любов, про те, як сумуєте, як любите.

Втім ці поради працюють, якщо ви обидва йдете на зустріч та хочете зберігати відносини. Під час війни або аналогічних стресових ситуацій відкривається «справжнє обличчя» другої половинки. Може, чоловік йде від розмов, бо він розгублений і не бачить вирішення.

