Как приготовить домашний зефир

Мастер-класс по приготовлению зефира от Саши Дияманштейна
23.05.2022
Перепробовав множество вариантов приготовления домашнего зефира, Саша Дияманштейн нашел свой идеальный рецепт! Очень легкий в приготовлении и вкусный десерт. Читайте рецепт зефира в домашних условиях в нашем материале.
Ингредиенты для зефира:
- Запечённые яблоки – 2 шт.
- Смородина – 50 г
- Сахар – 420 г
- Белок – 1 шт.
- Вода – 80 мл
- Агар-агар – 20 г
- Сахарная пудра – 50 г
- Шоколад – 90 г
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Приготовление зефира:
- Сделать пюре из запечённых яблок и смородины.
- Добавить сахар и перемешать. Добавить яичный белок, массу взбить.
- Сварить сироп из агар-агара, воды и сахара.
- Добавить сироп в фруктовую массу и перемешать до однородности.
- Поместите массу в кондитерский мешок и сформируйте зефир.
- Оставить застывать на сутки.
- Готовый зефир украсить растопленным шоколадом.
Video: Мастер-класс по приготовлению зефира от Саши Дияманштейна
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