Як приготувати домашній зефір

Майстер-клас із приготування зефіру від Саші Діяманштейна
23.05.2022
Перепробувавши безліч варіантів приготування домашнього зефіру, Саша Діяманштейн знайшов свій ідеальний рецепт! Дуже легкий в приготуванні та смачний десерт. Читайте рецепт зефіру в домашніх умовах в нашому матеріалі.
Інгредієнти для зефіру:
- Запечені яблука – 2 шт.
- Смородина – 50 г
- Цукор – 420 г
- Білок – 1 шт.
- Вода – 80 мл
- Агар-агар – 20 г
- Цукрова пудра – 50 г
- Шоколад – 90 г
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Приготування зефіру:
- Зробити пюре із запечених яблук і смородини.
- Додати цукор і перемішати. Додати яєчний білок, масу збити.
- Зварити сироп з агар-агару, води і цукру.
- Додати сироп у фруктову масу і перемішати до однорідності.
- Помістіть масу в кондитерський мішок і сформуйте зефір.
- Залишити застигати на добу.
- Готовий зефір прикрасити розтопленим шоколадом.
Video: Майстер-клас із приготування зефіру від Саші Діяманштейна
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