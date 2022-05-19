Пирог «Рататуй» от Эктора Хименеса-Браво
19.05.2022
Рататуй – традиционное овощное блюдо прованской кухни из перцев, баклажанов и кабачков, во многом похожее на венгерское лечо. А именитый кулинар Эктор Хименес-Браво поделился невероятно вкусным рецептом пирога, который не оставит любителей овощей равнодушными! Как приготовить пирог «Рататуй», узнаете из нашего материала.
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Ингредиенты:
- Мука – 1,5 ст.
- Масло – 170 г
- Пармезан – 30 г
- Вода – 3 ст. л.
- Кабачок (желтый) – 1 шт.
- Цукини – 1 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Красный стручковый перец – 1 шт.
- Помидор – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Петрушка – пучок
- Чеснок – 2 зуб.
- Творог – 100 г
- Томатное пюре – 1 ч. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
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Приготовление:
- Растопить масло и добавить муку. Тщательно перемешать.
- Добавить пармезан и несколько столовых ложек воды. Замесить тесто.
- Затем обернуть его пищевой пленкой и поместить на 30 минут в холодильник.
- Все овощи нарезать кольцами, посолить, поперчить. Обжарить на оливковом масле.
- Смешать творог, чеснок и томатное пюре.
- Раскатать тесто (до 15 см в диаметре). Нанести на тесто творожную смесь, отступая от края на 1,5 см.
- Выложить сверху овощи и завернуть края теста кверху, чтобы частично закрыть начинку. Смазать тесто взбитым яйцом.
- Отправить в разогретую до 180°С духовку на 20 минут.
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Video: Пирог «Рататуй» от Эктора Хименеса-Браво
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