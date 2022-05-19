Рататуй – традиционное овощное блюдо прованской кухни из перцев, баклажанов и кабачков, во многом похожее на венгерское лечо. А именитый кулинар Эктор Хименес-Браво поделился невероятно вкусным рецептом пирога, который не оставит любителей овощей равнодушными! Как приготовить пирог «Рататуй», узнаете из нашего материала.

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Ингредиенты:

Мука – 1,5 ст.

Масло – 170 г

Пармезан – 30 г

Вода – 3 ст. л.

Кабачок (желтый) – 1 шт.

Цукини – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Красный стручковый перец – 1 шт.

Помидор – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Петрушка – пучок

Чеснок – 2 зуб.

Творог – 100 г

Томатное пюре – 1 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Оливковое масло – 3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

Растопить масло и добавить муку. Тщательно перемешать. Добавить пармезан и несколько столовых ложек воды. Замесить тесто. Затем обернуть его пищевой пленкой и поместить на 30 минут в холодильник. Все овощи нарезать кольцами, посолить, поперчить. Обжарить на оливковом масле. Смешать творог, чеснок и томатное пюре. Раскатать тесто (до 15 см в диаметре). Нанести на тесто творожную смесь, отступая от края на 1,5 см. Выложить сверху овощи и завернуть края теста кверху, чтобы частично закрыть начинку. Смазать тесто взбитым яйцом. Отправить в разогретую до 180°С духовку на 20 минут.

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Video: Пирог «Рататуй» от Эктора Хименеса-Браво Пирог Рататуй - рецепт пирога с овощами по мотивам знаменитого французского рагу. Как приготовить вкусный пирог Рататуй, смотрите в материале