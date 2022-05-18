В четверг, 19 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Дмитрий Карпачев ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В четверг, 19.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Дмитрий Карпачев поделится советами:

Как начать жизнь заново, если вы в другой стране и растеряны?

Как объяснить ребенку, что вы не можете взять питомца за границу?

Как помочь подростку, который закрылся в себе?

Следует ли объяснять ребенку, что его успех временный?

Должны ли дети сдерживать свои эмоции во время войны?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 19 мая в 19:45 на СТБ!

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