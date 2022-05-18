«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 19 мая?
В четверг, 19 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Дмитрий Карпачев ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.
Больше по теме: Допомога психолога: Как принять то, что твоего дома больше нет?
«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.
В четверг, 19.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Дмитрий Карпачев поделится советами:
- Как начать жизнь заново, если вы в другой стране и растеряны?
- Как объяснить ребенку, что вы не можете взять питомца за границу?
- Как помочь подростку, который закрылся в себе?
- Следует ли объяснять ребенку, что его успех временный?
- Должны ли дети сдерживать свои эмоции во время войны?
Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Смотрите «Допомогу психолога» 19 мая в 19:45 на СТБ!
Больше по теме: Допомога психолога: Как правильно поддержать мужчину, потерявшего конечность на войне?