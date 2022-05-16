Допомога психолога: Как правильно поддержать мужчину, потерявшего конечность на войне?
С 24 февраля сотни тысяч мужчин и женщин в Украине встали на защиту Родины с оружием в руках. Однако россияне нарушают почти все конвенции и правила ведения войны. Украинцы получают ужасные ранения в войне. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказывает, как правильно поддержать мужчину, который потерял конечность на войне с россиянами.
Елена из Хмельницкой области переживает, потому что ее муж подорвался на мине во время войны и потерял ногу. Она уверяет любимого, что будет с ним и будет о нем заботиться, но в ответ получает только крик. Она не знает, как правильно его поддерживать.
Как правильно поддержать мужчину, потерявшего конечность на войне
- Дайте ему время. Сейчас он должен смириться со своим новым состоянием.
Нужно понять, что ситуация сложная для мужчины. Ему нужно смириться с новыми особенностями жизни, а это нелегко.
- Не делайте из него жертву, которую теперь следует опекать. Возможность заботиться о себе не зависит от количества ног.
Мужчины не любят, когда им говорят, что кто-то будет заботиться о них, особенно, если они шли воевать. Потеря ноги накладывает на него определенные ограничения, но не делает его человеком, не способным себя обслуживать.
- Подчеркивайте, что он остался мужчиной, способным позаботиться и о себе, и о вас.
Настаивайте, что количество ног не влияет на возможность заботиться о себе. Напротив, напоминайте, что он остается мужчиной, вы это знаете и вы в это верите. Это ускорит его адаптацию к новым особенностям жизни.
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