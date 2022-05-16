С 24 февраля сотни тысяч мужчин и женщин в Украине встали на защиту Родины с оружием в руках. Однако россияне нарушают почти все конвенции и правила ведения войны. Украинцы получают ужасные ранения в войне. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказывает, как правильно поддержать мужчину, который потерял конечность на войне с россиянами.

Елена из Хмельницкой области переживает, потому что ее муж подорвался на мине во время войны и потерял ногу. Она уверяет любимого, что будет с ним и будет о нем заботиться, но в ответ получает только крик. Она не знает, как правильно его поддерживать.

Как правильно поддержать мужчину, потерявшего конечность на войне

Дайте ему время. Сейчас он должен смириться со своим новым состоянием.

Нужно понять, что ситуация сложная для мужчины. Ему нужно смириться с новыми особенностями жизни, а это нелегко.

Не делайте из него жертву, которую теперь следует опекать. Возможность заботиться о себе не зависит от количества ног.

Мужчины не любят, когда им говорят, что кто-то будет заботиться о них, особенно, если они шли воевать. Потеря ноги накладывает на него определенные ограничения, но не делает его человеком, не способным себя обслуживать.

Подчеркивайте, что он остался мужчиной, способным позаботиться и о себе, и о вас.

Настаивайте, что количество ног не влияет на возможность заботиться о себе. Напротив, напоминайте, что он остается мужчиной, вы это знаете и вы в это верите. Это ускорит его адаптацию к новым особенностям жизни.

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