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Допомога психолога: Як правильно підтримати чоловіка, який втратив кінцівку на війні?

16.05.2022

Із 24 лютого сотні тисяч чоловіків та жінок в Україні стали на захист Батьківщини зі зброєю в руках. Проте, росіяни порушують майже всі конвенції та правила ведення війни. Українці отримують жахливі поранення у війні. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Дмитро Карпачов розповідає, як правильно підтримати чоловіка, який втратив кінцівку на війні з росіянами.

Допомога психолога

Олена з Хмельницької області переживає, тому що її чоловік підірвався на міні під час війни й втратив ногу. Вона запевняє коханого, що буде з ним, буде про нього турбуватися, але у відповідь отримує лише крик. Вона не знає, як правильно його підтримувати.

 Як правильно підтримати чоловіка, який втратив кінцівку на війні

  1. Дайте йому час. Зараз він має змиритися зі своїм новим станом.

Треба зрозуміти, що ситуація складна для чоловіка. Йому треба змиритися з новими особливостями, а це нелегко.

  1. Не робіть з нього жертву, про яку тепер треба дбати. Можливість піклуватися про себе не залежить від кількості ніг.

Чоловіки не люблять, коли їм кажуть, що хтось буде турбуватися про них, особливо, якщо вони йшли воювати. Втрата ноги накладає на нього певні обмеження, але не робить його людиною, яка не здатна про себе піклуватися. 

  1. Підкреслюйте, що він залишився чоловіком, здатним подбати і про себе, і про вас.

Наполягайте, що кількість ніг не впливає на можливість піклуватися про себе. Навпаки, нагадуйте, що він залишається чоловіком, ви це знаєте і ви в це вірите. Це пришвидшить його адаптацію до нових особливостей життя.

Допомога психолога

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