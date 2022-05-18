Рыба со шпинатным пюре с клубничным соусом

Рыба со шпинатным пюре под клубничным соусом
18.05.2022
Рыба со шпинатным пюре под клубничным соусом — оригинальное, простое в приготовлении и полезное блюдо, которое придется вам по вкусу. Читайте пошаговый рецепт в нашем материале.
Ингредиенты:
- Белая рыба (филе судака, окуня) – 1 шт.
- Свежая клубника – 100 г
- Имбирь – 30 г
- Перец чили – 15 г
- Ягоды можжевельника – 3-4 шт.
- Тимьян – 3 веточки
- Cливочное масло – 40 г
- Картофель – 1 шт.
- Корень пастернака – 1 шт.
- Шпинат – 60 г
- Соль, перец по вкусу
Больше по теме: Салат из морской капусты с мидиями: полезно и вкусно
Способ приготовления:
- Клубнику измельчить в блендере.
- Имбирь, можжевельник, перец чили, тимьян положить в мешочек и опустить в клубничное пюре, чтобы пропиталось ароматами. Протушить 3 мин.
- Вынуть мешочек, добавить сливочное масло.
- Отдельно измельчить и протушить шпинат .
- Сварить пастернак и картофель до готовности. Добавить соль. Измельчить в пюре вместе со шпинатом.
- Рыбу запанировать кукурузной мукой. Пожарить с обеих сторон на растительном масле. Перед подачей полить соусом.
Больше по теме: Рыба фаршированная виноградом: французский рецепт
Video: Рыба со шпинатным пюре под клубничным соусом
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=