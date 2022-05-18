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Рыба со шпинатным пюре под клубничным соусом

18.05.2022

Рыба со шпинатным пюре под клубничным соусом — оригинальное, простое в приготовлении и полезное блюдо, которое придется вам по вкусу. Читайте пошаговый рецепт в нашем материале.  

Рыба со шпинатным пюре с клубничным соусом

Ингредиенты:

  • Белая рыба (филе судака, окуня) – 1 шт.  
  • Свежая клубника – 100 г
  • Имбирь – 30 г
  • Перец чили – 15 г
  • Ягоды можжевельника – 3-4 шт.  
  • Тимьян – 3 веточки
  • Cливочное масло – 40 г
  • Картофель – 1 шт.  
  • Корень пастернака – 1 шт.  
  • Шпинат – 60 г
  • Соль, перец по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Клубнику измельчить в блендере.  
  2. Имбирь, можжевельник, перец чили, тимьян положить в мешочек и опустить в клубничное пюре, чтобы пропиталось ароматами. Протушить 3 мин.  
  3. Вынуть мешочек, добавить сливочное масло.  
  4. Отдельно измельчить и протушить шпинат .  
  5. Сварить пастернак и картофель до готовности. Добавить соль. Измельчить в пюре вместе со шпинатом.
  6. Рыбу запанировать кукурузной мукой. Пожарить с обеих сторон на растительном масле. Перед подачей полить соусом.

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Video: Рыба со шпинатным пюре под клубничным соусом

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