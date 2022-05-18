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Риба зі шпинатним пюре під полуничним соусом

18.05.2022

Риба зі шпинатним пюре під полуничним соусом — оригінальна, проста у приготуванні та корисна страва, яка прийдеться вам до смаку. Читайте покроковий рецепт у нашому матеріалі.

Риба зі шпинатним пюре з полуничним соусом

Інгредієнти:

  • Біла риба (філе судака, окуня) – 1 шт.
  • Свіжа полуниця – 100 г
  • Імбир – 30 г
  • Перець чилі – 15 г
  • Ягоди ялівцю – 3-4 шт.
  • Чебрець – 3 гілочки
  • Вершкове масло – 40 г
  • Картопля – 1 шт.
  • Корінь пастернаку – 1 шт.
  • Шпинат – 60 г
  • Сіль, перець до смаку

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Спосіб приготування:

  1. Полуницю перебити у блендері.
  2. Імбир, ялівець, перець чилі, чебрець покласти в мішечок і занурити в полуничне пюре, щоб просочилося ароматами. Протушкувати 3 хв.
  3. Витягнути мішечок, додати вершкове масло.
  4. Окремо подрібнити та протушкувати шпинат .
  5. Зварити пастернак і картоплю до готовності. Додати сіль. Перебити в пюре разом зі шпинатом.
  6. Рибу запанірувати кукурудзяним борошном. Посмажити з обох боків на олії. Перед подачею полити соусом.

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Video: Риба зі шпинатним пюре під полуничним соусом

Риба зі шпинатним пюре - рецепт цієї смачної легкої страви дуже простий. Риба на вечерю - рецепт в матеріалі

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