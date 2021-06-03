Риба фарширована виноградом: французький рецепт від експертів «Все буде добре»
03.06.2021
Яка страва найтрадиційніша для французької кухні? Відповідь проста – це риба, фарширована виноградом. Дізнайтеся, як приготувати рибу за французьким рецептом від експертів «Все буде добре» в нашому матеріалі.
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Складові:
- риба (скумбрія) – 1 шт.
- виноград з 4-6 листками – 300- 400 г
- лимонний сік – 20 г
- сушений естрагон – 2 ч. л.
- зелень – пучок
- сіль, перець
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Приготування:
- Виноград залити лимонним соком і тушкувати, поки весь сік не википить. Гарячий виноград розім’яти виделкою.
- Половину лимону дрібно нарізати.
- У рибі зробити з кожного боку кілька надрізів.
- Посолити, поперчити зовні та зсередини. Покласти начинку із зелені, естрагону, лимону й винограду в зрізи на боках, натерти оливковою олією.
- Виноградне листя опустити в окріп із сіллю й одразу занурити у холодну воду.
- Обгорнути рибу, залишаючи хвіст і голову вільними, закріпити все кулінарною ниткою.
- Запікати 20 хвилин за температури 200 ˚С.
Video: Риба фарширована виноградом: французький рецепт від експертів «Все буде добре»
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