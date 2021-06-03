Рыба фаршированная виноградом: французский рецепт от экспертов «Все буде добре»
03.06.2021
Какое блюдо самое традиционное для французской кухни? Ответ прост – это рыба, фаршированная виноградом. Узнайте, как приготовить рыбу по французскому рецепту от экспертов «Все буде добре» в нашем материале.
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Ингредиенты:
- рыба (скумбрия) – 1 шт.
- виноград с 4-6 листьями – 300- 400 г
- лимонный сок – 20 г
- сушеный эстрагон – 2 ч. л.
- зелень – пучок
- соль, перец
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Приготовление:
- Виноград залить лимонным соком и тушить, пока весь сок не выкипит. Горячий виноград размять вилкой.
- Половину лимона мелко нарезать.
- В рыбе сделать с каждой стороны несколько надрезов.
- Посолить, поперчить снаружи и изнутри. Положить начинку из зелени, эстрагона, лимона и винограда в вырезы на боках, натереть оливковым маслом.
- Виноградные листья опустить в кипяток с солью и сразу окунуть в холодную воду.
- Обернуть рыбу, оставляя хвост и голову свободными, закрепить все кулинарной нитью.
- Запекать 20 минут при температуре 200˚С.
Video: Рыба фаршированная виноградом: французский рецепт от экспертов «Все буде добре»
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