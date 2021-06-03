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Рыба фаршированная виноградом: французский рецепт от экспертов «Все буде добре»

03.06.2021

Какое блюдо самое традиционное для французской кухни? Ответ прост – это рыба, фаршированная виноградом. Узнайте, как приготовить рыбу по французскому рецепту от экспертов «Все буде добре» в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • рыба (скумбрия) – 1 шт.
  • виноград с 4-6 листьями – 300- 400 г
  • лимонный сок – 20 г
  • сушеный эстрагон – 2 ч. л.
  • зелень – пучок
  • соль, перец

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Приготовление:

  1. Виноград залить лимонным соком и тушить, пока весь сок не выкипит. Горячий виноград размять вилкой.
  2. Половину лимона мелко нарезать.
  3. В рыбе сделать с каждой стороны несколько надрезов.
  4. Посолить, поперчить снаружи и изнутри. Положить начинку из зелени, эстрагона, лимона и винограда в вырезы на боках, натереть оливковым маслом.
  5. Виноградные листья опустить в кипяток с солью и сразу окунуть в холодную воду.
  6. Обернуть рыбу, оставляя хвост и голову свободными, закрепить все кулинарной нитью.
  7. Запекать 20 минут при температуре 200˚С.

Video: Рыба фаршированная виноградом: французский рецепт от экспертов «Все буде добре»

Рыба фаршированная виноградом - традиционное французское блюдо. Узнайте рецепт приготовления рыбы с виноградом в нашем материале

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