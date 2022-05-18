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Морковный рахат-лукум: рецепт пошагово

18.05.2022

Хотите приготовить полкилограмма настоящего рахат-лукума, но боитесь потратиться?! Этот рецепт морковного рахат-лукума выйдет в 5 раз дешевле, чем покупать восточное лакомство в магазине. Именно поэтому мы раскрыли все секреты приготовления морковного рахат-лукума!

морковный рахат лукум рецепт

Ингредиенты:

  • морковь – 800 г;
  • вода – 8 ст. л.;
  • крахмал кукурузный – 300 г;
  • сахар – 250 г;
  • орехи грецкие – 250 г;
  • кокосовая стружка – 250 г;
  • лимон – 1 шт.

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Приготовление:

  1. Натереть мелко морковь, добавить сахар и тушить на среднем огне в сотейнике, пока она размякнет и выделит сок.
  2. Ввести крахмал и готовить при постоянном помешивании до загустения 30-40 минут.
  3. Добавить цедру, дробленые орехи, перемешать и снять с огня.
  4. На противень выложить пергамент, а на него – смесь толщиной 2-3 сантиметра.
  5. Поставить в холодильник на ночь, затем нарезать кусочками и обвалять в кокосовой стружке.

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