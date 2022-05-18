Морковный рахат-лукум: рецепт пошагово
18.05.2022
Хотите приготовить полкилограмма настоящего рахат-лукума, но боитесь потратиться?! Этот рецепт морковного рахат-лукума выйдет в 5 раз дешевле, чем покупать восточное лакомство в магазине. Именно поэтому мы раскрыли все секреты приготовления морковного рахат-лукума!
Ингредиенты:
- морковь – 800 г;
- вода – 8 ст. л.;
- крахмал кукурузный – 300 г;
- сахар – 250 г;
- орехи грецкие – 250 г;
- кокосовая стружка – 250 г;
- лимон – 1 шт.
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Приготовление:
- Натереть мелко морковь, добавить сахар и тушить на среднем огне в сотейнике, пока она размякнет и выделит сок.
- Ввести крахмал и готовить при постоянном помешивании до загустения 30-40 минут.
- Добавить цедру, дробленые орехи, перемешать и снять с огня.
- На противень выложить пергамент, а на него – смесь толщиной 2-3 сантиметра.
- Поставить в холодильник на ночь, затем нарезать кусочками и обвалять в кокосовой стружке.
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