Хотите приготовить полкилограмма настоящего рахат-лукума, но боитесь потратиться?! Этот рецепт морковного рахат-лукума выйдет в 5 раз дешевле, чем покупать восточное лакомство в магазине. Именно поэтому мы раскрыли все секреты приготовления морковного рахат-лукума!

Ингредиенты:

морковь – 800 г;

вода – 8 ст. л.;

крахмал кукурузный – 300 г;

сахар – 250 г;

орехи грецкие – 250 г;

кокосовая стружка – 250 г;

лимон – 1 шт.

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Приготовление:

Натереть мелко морковь, добавить сахар и тушить на среднем огне в сотейнике, пока она размякнет и выделит сок. Ввести крахмал и готовить при постоянном помешивании до загустения 30-40 минут. Добавить цедру, дробленые орехи, перемешать и снять с огня. На противень выложить пергамент, а на него – смесь толщиной 2-3 сантиметра. Поставить в холодильник на ночь, затем нарезать кусочками и обвалять в кокосовой стружке.

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