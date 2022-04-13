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Великий пост 2022: мармелад «Облепиха-апельсин»

13.04.2022

Мармелад легко и просто можно приготовить в домашних условиях. Чтобы мармелад получился идеальным — без градусника и весов вам не обойтись. Пошаговый рецепт мармелада «Облепиха-апельсин» от экс-судьи  «МастерШеф»  Лизы Глинской найдете в материале.

постный мармелад в домашних условиях

Пасха 2022: лучшие рецепты

Ингредиенты:

  • апельсиновый фреш – 350 мл
  • цедра одного апельсина
  • облепиховое пюре  – 200 г
  • сахар – 550 г
  • яблочный пектин – 16 г + 60 г сахара
  • сироп глюкозы – 150 г
  • лимонная кислота – 5 г
  • вода – 10 мл

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Приготовление:

  1. Соединяем в сотейнике апельсиновый фреш, облепиховое пюре и цедру апельсина.
  2. Добавляем сахар и сироп глюкозы и прогреваем при температуре 40 градусов.
  3. Смешиваем в миске пектин и 60 г сахара, вливаем ⅓ теплого пюре, перемешиваем венчиком и возвращаем в сотейник к остальной части пюре. Перемешиваем.
  4. Варим на среднем огне, помешивая, до температуры 108 °С. Следим, чтобы пюре не пригорело.
  5. Растворяем в воде лимонную кислоту и, когда температура достигнет 108 °С снимаем сотейник с огня и добавляем воду с кислотой в пюре. Перемешиваем.
  6. Заливаем горячий мармелад в формы.

Источник – glinskaya.com.ua

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