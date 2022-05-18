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Морквяний рахат-лукум: рецепт покроково

18.05.2022

Хочете приготувати півкілограма справжнього рахат-лукума, але боїтеся витрат?! Цей рецепт морквяного рахат-лукуму обійдеться в 5 разів дешевше, ніж купувати східні ласощі в магазині. Саме тому ми розкрили всі секрети приготування морквяного рахат-лукуму!

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Інгредієнти:

  • морква – 800 г;
  • вода – 8 ст. л.;
  • крохмаль кукурудзяний – 300 г;
  • цукор – 250 г;
  • горіхи волоські – 250 г;
  • кокосова стружка – 250 г;
  • лимон – 1 шт.

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Приготування:

  1. Натерти дрібно моркву, додати цукор і тушкувати на середньому вогні в сотейнику, поки вона розм’якне і виділить сік.
  2. Ввести крохмаль і готувати при постійному помішуванні до загустіння 30-40 хвилин.
  3. Додати цедру, подрібнені горіхи, перемішати і зняти з вогню.
  4. На деко викласти пергамент, а на нього – суміш товщиною 2-3 сантиметри.
  5. Поставити в холодильник на ніч, потім нарізати шматочками і обваляти в кокосовій стружці.

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