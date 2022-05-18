Морквяний рахат-лукум: рецепт покроково
18.05.2022
Хочете приготувати півкілограма справжнього рахат-лукума, але боїтеся витрат?! Цей рецепт морквяного рахат-лукуму обійдеться в 5 разів дешевше, ніж купувати східні ласощі в магазині. Саме тому ми розкрили всі секрети приготування морквяного рахат-лукуму!
Більше на тему: Полунично-яблучний зефір: рецепт від Катерини Пєскової
Інгредієнти:
- морква – 800 г;
- вода – 8 ст. л.;
- крохмаль кукурудзяний – 300 г;
- цукор – 250 г;
- горіхи волоські – 250 г;
- кокосова стружка – 250 г;
- лимон – 1 шт.
Більше на тему: Мармелад «Обліпиха-апельсин»
Приготування:
- Натерти дрібно моркву, додати цукор і тушкувати на середньому вогні в сотейнику, поки вона розм’якне і виділить сік.
- Ввести крохмаль і готувати при постійному помішуванні до загустіння 30-40 хвилин.
- Додати цедру, подрібнені горіхи, перемішати і зняти з вогню.
- На деко викласти пергамент, а на нього – суміш товщиною 2-3 сантиметри.
- Поставити в холодильник на ніч, потім нарізати шматочками і обваляти в кокосовій стружці.
Більше на тему: Мармелад «Обліпиха-ананас-яблуко» від Єлизавети Глинської
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=