Домашняя косметология: лечебный компресс от трещин на пятках
12.05.2022
Ваши пяточки пересохли, стали шершавыми и неприятными на ощупь? Еще чуть-чуть и на них появятся трещины, которые будут кровоточить и болеть? Как лечить трещины на пятках с помощью компресса – в материале.
Ингредиенты:
- Молодой кабачок – 100 г
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Манная крупа – 2 ст. л.
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Приготовление:
- Молодой кабачок измельчить в пюре с помощью терки.
- Затем добавить оливковое масло, манную крупу. Затем влить сок лимона.
- Тщательно перемешать все ингредиенты.
- По консистенции смесь должна напоминать густую сметану. Если у вас получилась слишком жидкая смесь, можно добавить еще пол-ложечки манки.
Особенности применения:
- Перед нанесением компресса для лучшего эффекта распарьте ступни в горячей воде. Если нет возможности – просто помойте теплой водой.
- Затем, получившееся средство намажьте на пищевую пленку и замотайте пяточки. Данный компресс держим 20 минут.
- После компресса используйте крем для ног, чтобы закрепить результат.
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Video: Домашняя косметология: лечебный компресс от трещин на пятках
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