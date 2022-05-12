Ваші п’ятки пересохли, стали шорсткими і неприємними на дотик? Ще трохи і на них з’являться тріщини, які будуть кровоточити і боліти? Як лікувати тріщини на п’ятах за допомогою компресу – в матеріалі.

Інгредієнти:

Молодий кабачок – 100 г

Оливкова олія – ​​1 ст. л.

Сік лимона – 1 ст. л.

Манна крупа – 2 ст. л.

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Приготування:

Молодий кабачок подрібнити в пюре за допомогою терки. Потім додати оливкове масло, манну крупу. Потім влити сік лимона. Ретельно перемішати всі інгредієнти. За консистенцією суміш повинна нагадувати густу сметану. Якщо у вас вийшла дуже рідка суміш, можна додати ще півложечки манки.

Особливості застосування:

Перед нанесенням компресу для ліпшого ефекту розпарте ступні в гарячій воді. Якщо немає можливості – просто помийте теплою водою. Потім, отриманий засіб намастіть на харчову плівку і замотайте п’ятки. Даний компрес тримайте 20 хвилин. Після компресу використовуйте крем для ніг, щоб закріпити результат.

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Video: Домашня косметологія: лікувальний компрес від тріщин на п’ятах Як лікувати тріщини на п'ятах? Цю неприємну проблему можна усунути за допомогою компресу з 4 інгредієнтів, який дуже легко зробити вдома. Як лікувати тріщини на п'ятах за допомогою компресу - в матеріалі