Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Домашня косметологія: лікувальний компрес від тріщин на п’ятах

12.05.2022

Ваші п’ятки пересохли, стали шорсткими і неприємними на дотик? Ще трохи і на них з’являться тріщини, які будуть кровоточити і боліти? Як лікувати тріщини на п’ятах за допомогою компресу – в матеріалі.

Інгредієнти:

  • Молодий кабачок – 100 г
  • Оливкова олія – ​​1 ст.  л.
  • Сік лимона – 1 ст.  л.
  • Манна крупа – 2 ст.  л.

Більше на тему: Чому болять п’яти і що з цим робити

Приготування:

  1. Молодий кабачок подрібнити в пюре за допомогою терки.  
  2. Потім додати оливкове масло, манну крупу. Потім влити сік лимона. Ретельно перемішати всі інгредієнти.  
  3. За консистенцією суміш повинна нагадувати густу сметану. Якщо у вас вийшла дуже рідка суміш, можна додати ще півложечки манки.

Особливості застосування:

  1. Перед нанесенням компресу для ліпшого ефекту розпарте ступні в гарячій воді. Якщо немає можливості – просто помийте теплою водою.  
  2. Потім, отриманий засіб намастіть на харчову плівку і замотайте п’ятки. Даний компрес тримайте 20 хвилин.  
  3. Після компресу використовуйте крем для ніг, щоб закріпити результат.

Більше на тему: Манікюр на короткі нігті на літо 2021: тренди

Video: Домашня косметологія: лікувальний компрес від тріщин на п’ятах

Як лікувати тріщини на п'ятах? Цю неприємну проблему можна усунути за допомогою компресу з 4 інгредієнтів, який дуже легко зробити вдома. Як лікувати тріщини на п'ятах за допомогою компресу - в матеріалі

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send