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Телеканал СТБ / Почему болят пятки и что с этим делать

Почему болят пятки и что с этим делать

Телеканал СТБ

Много людей испытывают боли в ногах, не придавая этому особого значения, ведь чаще всего они связаны с легкими травмами или физическими нагрузками. Однако, когда начинают болеть пятки, оставаться спокойным становится невыносимо сложно. Иногда боль бывает настолько сильной, что вызывает серьезные трудности при ходьбе. А страшнее всего, как и при любом другом недуге, невозможность определить ее причину. Почему же на самом деле болят пятки и что с этим делать? Узнайте в материале.

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Пятка – одно из наиболее уязвимых частей тела. Причин пяточных болей множество, а точный диагноз может поставить лишь квалифицированный специалист. Боль может быть вызвана как внешними факторами, которые не относятся к заболеваниям, так и патологическими процессами, которые могут быть следствием серьезных болезней.

Причины, не связанные с заболеванием

Зачастую боль в пятках возникает после полученной травмы. Кроме того, она может проявляться не только после ушибов, но и из-за постоянного давления на заднюю часть стопы.

К примеру, у женщин подобная проблема может возникнуть в результате ношения обуви на высоком каблуке и тяжелых сумок на плече. Ведь одна из основных причин проявления болевого синдрома – неравномерное распределение нагрузки на ноги.

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Пятки также болят у тех, кто много времени проводит на ногах, а также у людей с избыточным весом, ведь стопам приходится выдерживать постоянный перегруз.

Следовательно, основные причины боли в пятках, не связанные с заболеванием:

  • неудобная обувь
  • длительное пребывание на ногах в течение дня
  • избыточный вес
  • травмы и ушибы

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Для профилактики появления болей от воздействия внешних факторов необходимо:

  • носить удобную, идеально подобранную по размеру обувь
  • систематически обрабатывать поверхность стоп пемзой
  • делать смягчающие ванночки
  • обеспечивать ногам полноценный отдых
  • отказаться от чрезмерных нагрузок

Так, если причина болей не вызвана заболеванием, то данные мероприятия помогут быстро справиться с неприятными ощущениями!

Заболевания, которые вызывают боли в пятках

Если пятки болят на протяжении длительного времени, а боль только усиливается, настало время обращаться к врачу. Такая симптоматика может свидетельствовать о наличии серьезных патологических процессов. Это может указывать на такие серьезные заболевания, как:

  • Артрит – собирательное обозначение любых заболеваний поражений суставов. Может быть как основным заболеванием, так и проявлением другого заболевания. Протекает в острой и хронической формах и может поражать как один, так и сразу несколько суставов.
  • Плантарный фасциит – заболевание, характеризующееся болью в пятке, которая возникает либо значительно усиливается при любых нагрузках. Чаще всего боль обусловлена воспалительно-дегенеративными изменениями, но может быть вызвана воздействием негативных факторов. К примеру, ношением тесной или неудобной обуви. Данное заболевание может привести к отложению солей, что в итоге станет причиной развития костного нароста.
  • Подагра – метаболическое заболевание, при котором ткани и суставы перестают полноценно питаться, в результате чего начинается их воспаление и разрушение. Характерные симптомы недуга: сильное воспаление сустава, боль, покраснение, местное повышение температуры, разрушение сустава.
  • Остеомиелит – гнойно-некротический процесс, который развивается в костях, костном мозге и окружающих их мягких тканях. Причиной заболевания является бактериальная инфекция, при воздействии которой на пяточную кость происходит деформация костных структур, что вызывает сильную пяточную боль.

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Также причиной боли в пятках могут быть такие серьезные заболевания, как внелегочный туберкулез, бурсит, воспаление ахиллового сухожилия, злокачественные опухоли и т. д. Для выяснение причин и постановки точного диагноза следует незамедлительно обращаться к специалисту.

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Что делать, если болят пятки?

Что делать, если у вас болят пятки, напрямую зависит от причины возникновения недуга.

  • Если боль в пятках появилась в результате воздействия внешних негативных факторов (чрезмерные нагрузки, избыточный вес, неудобная обувь), следует более внимательно осуществлять уход за ногами, а также выполнять манипуляции, о которых мы говорили выше.
  • Если же боль долго не проходит, есть причина заподозрить патологические процессы. А это весомая причина незамедлительно обратиться к врачу и пройти полный курс лечения.

К каким врачам обращаться?

Если имела место травма, следует обратиться к терапевту, травматологу или ортопеду. В некоторых случаях может понадобиться консультация невролога, хирурга, онколога или фтизиатра.

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