Много людей испытывают боли в ногах, не придавая этому особого значения, ведь чаще всего они связаны с легкими травмами или физическими нагрузками. Однако, когда начинают болеть пятки, оставаться спокойным становится невыносимо сложно. Иногда боль бывает настолько сильной, что вызывает серьезные трудности при ходьбе. А страшнее всего, как и при любом другом недуге, невозможность определить ее причину. Почему же на самом деле болят пятки и что с этим делать? Узнайте в материале.

Пятка – одно из наиболее уязвимых частей тела. Причин пяточных болей множество, а точный диагноз может поставить лишь квалифицированный специалист. Боль может быть вызвана как внешними факторами, которые не относятся к заболеваниям, так и патологическими процессами, которые могут быть следствием серьезных болезней.

Причины, не связанные с заболеванием

Зачастую боль в пятках возникает после полученной травмы. Кроме того, она может проявляться не только после ушибов, но и из-за постоянного давления на заднюю часть стопы.

К примеру, у женщин подобная проблема может возникнуть в результате ношения обуви на высоком каблуке и тяжелых сумок на плече. Ведь одна из основных причин проявления болевого синдрома – неравномерное распределение нагрузки на ноги.

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Пятки также болят у тех, кто много времени проводит на ногах, а также у людей с избыточным весом, ведь стопам приходится выдерживать постоянный перегруз.

Следовательно, основные причины боли в пятках, не связанные с заболеванием:

неудобная обувь

длительное пребывание на ногах в течение дня

избыточный вес

травмы и ушибы

Для профилактики появления болей от воздействия внешних факторов необходимо:

носить удобную, идеально подобранную по размеру обувь

систематически обрабатывать поверхность стоп пемзой

делать смягчающие ванночки

обеспечивать ногам полноценный отдых

отказаться от чрезмерных нагрузок

Так, если причина болей не вызвана заболеванием, то данные мероприятия помогут быстро справиться с неприятными ощущениями!

Заболевания, которые вызывают боли в пятках

Если пятки болят на протяжении длительного времени, а боль только усиливается, настало время обращаться к врачу. Такая симптоматика может свидетельствовать о наличии серьезных патологических процессов. Это может указывать на такие серьезные заболевания, как:

Артрит – собирательное обозначение любых заболеваний поражений суставов. Может быть как основным заболеванием, так и проявлением другого заболевания. Протекает в острой и хронической формах и может поражать как один, так и сразу несколько суставов.

Плантарный фасциит – заболевание, характеризующееся болью в пятке, которая возникает либо значительно усиливается при любых нагрузках. Чаще всего боль обусловлена воспалительно-дегенеративными изменениями, но может быть вызвана воздействием негативных факторов. К примеру, ношением тесной или неудобной обуви. Данное заболевание может привести к отложению солей, что в итоге станет причиной развития костного нароста.

Подагра – метаболическое заболевание, при котором ткани и суставы перестают полноценно питаться, в результате чего начинается их воспаление и разрушение. Характерные симптомы недуга: сильное воспаление сустава, боль, покраснение, местное повышение температуры, разрушение сустава.

Остеомиелит – гнойно-некротический процесс, который развивается в костях, костном мозге и окружающих их мягких тканях. Причиной заболевания является бактериальная инфекция, при воздействии которой на пяточную кость происходит деформация костных структур, что вызывает сильную пяточную боль.

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Также причиной боли в пятках могут быть такие серьезные заболевания, как внелегочный туберкулез, бурсит, воспаление ахиллового сухожилия, злокачественные опухоли и т. д. Для выяснение причин и постановки точного диагноза следует незамедлительно обращаться к специалисту.

Что делать, если болят пятки?

Что делать, если у вас болят пятки, напрямую зависит от причины возникновения недуга.

Если боль в пятках появилась в результате воздействия внешних негативных факторов (чрезмерные нагрузки, избыточный вес, неудобная обувь), следует более внимательно осуществлять уход за ногами, а также выполнять манипуляции, о которых мы говорили выше.

Если же боль долго не проходит, есть причина заподозрить патологические процессы. А это весомая причина незамедлительно обратиться к врачу и пройти полный курс лечения.

К каким врачам обращаться?

Если имела место травма, следует обратиться к терапевту, травматологу или ортопеду. В некоторых случаях может понадобиться консультация невролога, хирурга, онколога или фтизиатра.

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