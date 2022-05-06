Ми з України: история Яны Стеблиной, журналистки из Киева | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» журналистка из Киева Яна Стебина рассказала невероятную историю материнской любви и силы. Подробности ― далее в материале.

Когда началась война, журналистка Яна была в командировке, а ее мать и единственный сын ― в Мариуполе.

«Уже через несколько первых дней войны я потеряла связь с родными. Самое страшное ― это без вести пропавшие. И то, что их нельзя найти, услышать, увидеть. Но я чувствовала, что сын жив. Я посвящала ему посты в соцсетях. Я с ним общалась, любимые люди могут чувствовать друг друга на расстоянии».

Только на 23-й день произошло то, что Яна до сих пор считает настоящим чудом!

«Мне позвонили по незнакомому номеру, я думала: кто это? В ответ я услышала: “Мама, ты что, совсем? Это Гай!”. В тот момент я была на 7 небе от счастья!»

«Я офигел от того, что смог дозвониться! Расплакался так, что ничего не мог сказать…», ― вспоминает сын Яны, Гай.

Как и у всех мариупольцев, у родных Яны на тот момент уже не было ни еды, ни воды.

«Воду мы набирали из краников в баклажки. После ― кипятили и пили. Бывало, даже сырую пили».

«Я понимала, что если кто-то и заберет моих родных, то это буду только я. В один день я прыгнула в гуманитарный автобус в Мариуполь и отправилась в центр гуманитарной катастрофы».

Даже оккупанты на блокпостах называли это самоубийством.

«Они мне говорили оставаться на месте и никуда не ехать, сами боялись приближаться к Мариуполю».

Как только Яна заехала в город, попала под обстрел и получила контузию.

«Двое парней предложили мне пойти в более безопасное место ― подвал, который называли “подвалом смерти”. Там буквально три дома ― и линия огня».

Но как только женщина оправилась, несмотря на обстрелы, двинулась дальше. Она прошла пешком под обстрелами 2 километра и таки добралась до дома. У ее матери были обморожены руки. От голода у сына чуть не случилась ацетонемическая кома. Но несмотря ни на что, семья смогла выбраться из города.

«Мы добирались 4 км с сумками до гуманитарного автобуса. Было страшно, но мы как-то дошли. Это была самая долгая дорога в моей жизни. И самый важный мой путь. Материнская любовь ― она сильнее всего. Она побеждает все страхи, все дороги. Мы с вами преодолеем все! И все обязательно будет Украина!»

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