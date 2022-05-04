Как безопасно возвращаться домой после эвакуации в условиях войны? | Все буде добре

Как безопасно вернуться домой во время эвакуации, рассказывает ведущая Надежда Матвеева в новой рубрике «Все буде добре» — «Надійні поради». Подробности – далее в материале.

– Безопасно ли сейчас возвращаться, можно узнать из сообщений на страницах местных властей. В каждом населенном пункте – своя ситуация. Если в городе или вокруг шли бои, нужно обязательно подождать, пока состоятся противодиверсионные мероприятия, разминирование, ремонт инфраструктуры и проверка полицией жилых комплексов. К этому моменту возвращаться небезопасно.

— Если кто-то из ваших соседей не уезжал, найдите номера телефонов и узнайте состояние дома и вашей квартиры, есть вода, газ, свет.

— Если вы возвращаетесь на автомобиле, выбирайте только официальные пути! Ориентируйтесь на сеть блокпостов ВСУ или теробороны. Во время путешествия уточняйте, безопасно ли двигаться дальше – ситуация в любой момент может измениться.

— В пути следуйте правилам безопасности. Путешествуйте по путям с твердым покрытием. Старайтесь двигаться по следу другого транспортного средства. Во время остановок ни в коем случае не ходите в туалет на обочину и в кусты – территория, где шли бои, может быть заминирована. По той же причине категорически запрещено ехать по дорогам и лесным тропам.

— Добравшись до дома, проверьте, нет ли следов мародеров или кафиров. Квартира может быть заминирована. Что-то кажется подозрительным? — звоните в полицию и МЧС! Не заходите внутрь, пока они не приедут. Специалисты проверят, что в квартире безопасно.

В любом случае берегите себя! Верим, друзья, – все будет хорошо!

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