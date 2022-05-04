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Надійні поради: Як безпечно повернутися додому під час евакуації

04.05.2022

Як безпечно повернутися додому під час евакуації, розповідає ведуча Надія Матвєєва в новій рубриці «Все буде добре» ― «Надійні поради». Подробиці –  далі в матеріалі. 

Як безпечно повертатись додому після евакуації в умовах війни? | Все буде добре

–  Чи безпечно зараз повертатися, можна дізнатися з повідомлень на сторінках місцевої влади. В кожному населеному пункті – своя ситуація.  Якщо в місті або навколо точились бої, треба обов’язково почекати,  поки відбудуться протидиверсійні заходи, розмінування, ремонт інфраструктури та перевірка поліцією житлових комплексів. До цього моменту повертатися небезпечно.

Як безпечно повертатись додому після евакуації в умовах війни? | Все буде добре

–          Якщо хтось з ваших сусідів не виїжджав, знайдіть номери телефонів і дізнайтесь про стан будинку та вашої квартири, чи є вода, газ, світло.

–          Якщо ви повертаєтесь на автівці, обирайте тільки офіційні шляхи! Орієнтуйтесь на мережу блок-постів ЗСУ або тероборони. Під час подорожі уточнюйте у них, чи безпечно рухатись далі, – ситуація в будь-який момент може змінитись.

Як безпечно повертатись додому після евакуації в умовах війни? | Все буде добре

–          В дорозі дотримуйтесь правил безпеки. Подорожуйте шляхами з твердим покриттям. Намагайтесь рухатись по сліду іншого транспортного засобу. Під час зупинок в жодному разі не сходьте в туалет на узбіччя та в кущі – територія, де точились бої, може бути замінована. З тієї ж причини категорично заборонено їхати ґрунтовими дорогами та лісовими стежками.   

Як безпечно повертатись додому після евакуації в умовах війни? | Все буде добре

–          Діставшись домівки, перевірте, чи нема слідів мародерів або окупантів. Квартира може бути замінованою. Щось здається підозрілим? – дзвоніть в поліцію та МНС! Не заходьте в середину, поки вони не приїдуть. Спеціалісти перевірять, що в квартирі безпечно.

В будь якому випадку бережіть себе! Віримо, друзі, – все буде добре!

Як безпечно повертатись додому після евакуації в умовах війни? | Все буде добре

Як безпечно повертатись додому після евакуації в умовах війни? | Все буде добре

Як безпечно повертатись додому після евакуації в умовах війни? | Все буде добре

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