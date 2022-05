Як безпечно повертатись додому після евакуації в умовах війни? | Все буде добре

Як безпечно повернутися додому під час евакуації, розповідає ведуча Надія Матвєєва в новій рубриці «Все буде добре» ― «Надійні поради». Подробиці – далі в матеріалі.

– Чи безпечно зараз повертатися, можна дізнатися з повідомлень на сторінках місцевої влади. В кожному населеному пункті – своя ситуація. Якщо в місті або навколо точились бої, треба обов’язково почекати, поки відбудуться протидиверсійні заходи, розмінування, ремонт інфраструктури та перевірка поліцією житлових комплексів. До цього моменту повертатися небезпечно.

– Якщо хтось з ваших сусідів не виїжджав, знайдіть номери телефонів і дізнайтесь про стан будинку та вашої квартири, чи є вода, газ, світло.

– Якщо ви повертаєтесь на автівці, обирайте тільки офіційні шляхи! Орієнтуйтесь на мережу блок-постів ЗСУ або тероборони. Під час подорожі уточнюйте у них, чи безпечно рухатись далі, – ситуація в будь-який момент може змінитись.

– В дорозі дотримуйтесь правил безпеки. Подорожуйте шляхами з твердим покриттям. Намагайтесь рухатись по сліду іншого транспортного засобу. Під час зупинок в жодному разі не сходьте в туалет на узбіччя та в кущі – територія, де точились бої, може бути замінована. З тієї ж причини категорично заборонено їхати ґрунтовими дорогами та лісовими стежками.

– Діставшись домівки, перевірте, чи нема слідів мародерів або окупантів. Квартира може бути замінованою. Щось здається підозрілим? – дзвоніть в поліцію та МНС! Не заходьте в середину, поки вони не приїдуть. Спеціалісти перевірять, що в квартирі безпечно.

В будь якому випадку бережіть себе! Віримо, друзі, – все буде добре!

