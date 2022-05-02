Допомога психолога: что будет в выпуске от 3 мая

Во вторник, 3 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Дмитрий Карпачев ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

Во вторник, 03.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Дмитрий Карпачев поделится советами:

Что делать, если ребенок дрожит от страха, когда слышит взрывы?

Как правильно говорить с людьми, пережившими ужас оккупации?

Что делать, если во время войны ребенок постоянно хочет быть в телефоне?

Как объяснять детям, что отец идет воевать?

Плохо ли, если ребенок постоянно ложится спать в наушниках?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 3 мая в 19:45 на СТБ!

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