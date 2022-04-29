Ми з України: Алексей Суровцев — украинский актер из Киева | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» украинский актер Алексей Суровцев, которого зрители СТБ знают по роли Тараса Рымаря в сериале «Слід», рассказал о том, как спасает домашних любимцев под обстрелами.

«Когда началась война, меня не было в Украине, я был на отдыхе. Уже на третий день я вернулся в Киев для того, чтобы быть чем-нибудь полезным. Я очень люблю животных, и у меня самого два кота».

Актер решил помогать там, где не хватало рук, ― спасать животных.

«При эвакуации у людей была паника, им нужно было побыстрее уезжать из опасных мест. Я увидел объявление о помощи, что люди при эвакуации оставили в кузове машины запертого в сумке кота. Он был там 4 дня без воды и пищи. Я прибежал к этой машине и спас животное: принес домой, покормил и передал хозяйке. Я снял это на видео и выложил в свои соцсети. С этого дня посыпалась целая гора заявок с просьбами о помощи животным. Ты реально ходишь по городу и видишь апокалипсис, вокруг все было разрушено».

Рискуя собственной жизнью, под обстрелами Алексей спас уже около 200 кошек. Больше всего актеру запал в душу кот Тимочка.

«Его хозяйка очень много раз звонила и переживала из-за своего котика. Чувствовалось, что она действительно к нему относилась с любовью. Я поднялся к ней на этаж и понял, что несколько квартир разрушены. Я подхожу, а дверей из квартиры нет ― они вынесены. Я очень расстроился. И тут я оборачиваюсь ― и вижу Тимочку! Причем он сам вышел из-под этих руин. Он сразу же попросил, чтобы я его погладил. Это было просто невероятное спасение!»

Сейчас Алексей создал небольшой приют для пушистых в условиях войны. Актер планирует развивать его после победы.

«Ты можешь быть брутальным, здоровым, сильным мужиком, но для своего котенка ты всегда будешь бородатой мамулей».

Video: Ми з України: Алексей Суровцев спасает брошенных животных из Ирпеня История Алексея Суровцева из Киева, как украинский актер рискуя собственной жизнью спасает оставшихся животных в Буче под обстрелами оккупантов в выпуске рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре на сайте СТБ

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