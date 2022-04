Ми з України: Олексій Суровцев – український актор з Києва | Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» український актор Олексій Суровцев, якого глядачі телеканалу СТБ знають за роллю Тараса Римаря в серіалі «Слід», розповів про те, як рятує домашніх улюбленців під обстрілами.

«Коли почалася війна, мене не було в Україні, я був на відпочинку. Вже на третій день я повернувся в Київ для того, щоб бути чимось корисним. Я дуже люблю тварин, і в мене самого двоє котів».

Актор вирішив допомагати там, де бракувало рук, ― рятувати тварин.

«При евакуації в людей була паніка, їм потрібно було щошвидше їхати з небезпечних місць. Я побачив прохання про допомогу, що люди при евакуації залишили в кузові машини закритого в сумці кота. Він був там 4 дні без води та їжі. Я прибіг до цієї машини і врятував тваринку: приніс додому, погодував і передав хазяйці. Я зняв це на відео і виклав у свої соцмережі. З того дня посипалася ціла гора заявок з проханнями допомогти тваринам. Ти реально ходиш по місту і бачиш апокаліпсис, навкруги все було зруйноване».

Ризикуючи власним життям, під обстрілами Олексій урятував уже приблизно 200 котів. Найбільше актору запав у душу кіт Тімочка.

«Його господиня дуже багато разів дзвонила і переживала за свого котика. Відчувалося, що вона справді до нього ставилася з любов’ю. Я піднявся до неї на поверх і зрозумів, що кілька квартир зруйновані. Я підходжу, а дверей з квартири немає ― вони винесені. Я дуже засмутився. І тут я повертаюсь ― і бачу Тімочку! Причому він сам вийшов з-під цих руїн. Він одразу попросив, аби я його погладив. Це було просто неймовірне спасіння!»

Зараз Олексій створив невеличкий притулок для пухнастих в умовах війни. Актор планує його розвивати після перемоги.

«Ти можеш бути брутальним, здоровим, сильним мужиком, але для свого котеняти ти завжди будеш бородатою мамулькою».

Більше на тему: Як пояснити дитині лайливі слова?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.