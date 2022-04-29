Как вкусно приготовить шашлык? Предлагаем вам оригинальные рецепты маринадов для шашлыка из свинины и говядины. Детальнее – в нашем материале!

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Рецепт шашлыка от Микаэля Арояна

Ингредиенты:

Антрекот – 350 г

Сало – 50 г

Лук репчатый – 2 шт.

Лук красный – 2 шт.

Соль – 1 ст. л.

Перец черный мол. – 1 ч. л.

Сухая и мокрая аджика – 1 ст. л.

Сухой реган – 1 ч. л.

Сливовый сок – 100 мл

Минеральная вода – 100 мл

Кинза, тмин, чили, коричневый сахар – по 100 г

Приготовление:

Смешать специи и обвалять порезанную на кусочки свинину. Залить сливовым соком, полученным из перетертых свежих слив, и минеральной водой на 30 минут. Шампура поставить на гриль близко к огню. Обжарить мясо с двух сторон. Подавать с соусом.

Секрет №1. К свинине надо приобрести кусок сала: оно сделает шашлык более сочным и слегка подкопченным. Жир будет капать на угли, и так появится больше ароматного дыма, обволакивающего мясо.

Секрет №2. Чтобы шашлык хорошо прожарился, нужно отрезать от мясного филе лишние куски сала и убрать пленку. Оптимальный размер кусочков – длиной около 4 см и шириной примерно 2–3 см. Лучше резать их немного наискосок. Слишком большие куски не прожарятся, а маленькие пересушатся.

Секрет №3. Свежевыжатый сливовый сок с минеральной водой – лучший маринад. Кислота, находящаяся в сливах, прекрасно смягчает мышечные волокна мяса и делает его более нежным. А на маринование такого шашлыка надо не более 30 минут.

Секрет №4. Сливы нужно нанизывать на шампуры рядом с кусочками мяса, а его предварительно натереть чили, тмином, коричневым сахаром, солить и перчить. Шампура правильно ставить близко к огню, обжаривая мясо с двух сторон.

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Рецепт шашлыка от Михаила Симакина

Ингредиенты:

Свинина (ошеек) – 1 кг

Лук – 1 кг

Подсолнечное масло – 100 мл

Молотый кофе – 1 ст. л.

Черный и красный перец

Соль

Базилик

Приготовление:

Смешать черный и красный перец, сушеный базилик, добавить подсолнечное масло и лук, порезанный вдоль на 4–6 частей. Нарезать мясо на куски и поместить в маринад. Четвертинки лука равномерно распределить между кусками мяса срезами вниз. Пока мясо настаивается, залить пару столовых ложек молотого кофе половиной литра горячей воды, довести до кипения и снять с огня. Добавить столовую ложку соли, немного остудить в течении 5–10 минут. Залить им мясо и закрыть крышкой еще на 20 минут. Насадить кусочки мяса вперемешку с кусками лука. Солить шашлык за 5 минут до жарки.

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Секрет №1. Правильный кусок мяса для шашлыка — это кусок размером с два коробка спичек, сложенных широкими сторонами. В нем мясо равномерно прожарится, а волокна удержат максимум сока. А чтобы мясо быстрее замариновалось, надо наколоть кусочки вилкой.

Секрет №2. Лук, который добавляется в масло со специями, лучше брать небольшого размера. А во время чистки нужно обязательно оставлять «хвостики» и «носики», чтобы при разрезании на четвертинки луковицы не распадались. Так во время жарки они сохранят свою форму.

Секрет №3. Растительное масло с соленым кофе, луком и специями – лучший маринад. Благодаря растительному маслу шашлык получается очень сочный, его трудно пересушить. Оно равномерно держит жар на мясе, что сокращает время жарки. Также масло раскрывает специи, вытягивая из них аромат по максимуму.

Секрет №4. Применение кофе в маринаде дает шашлыку неповторимый вкус: мясо практически тает во рту. Для приготовления напитка нужно залить пару столовых ложек молотого кофе половиной литра горячей воды. Довести до кипения и дать настаиваться 5–10 минут. Добавить немного соли и остудить. Залить мясо теплым, практически горячим кофе, закрыть крышкой и идти готовить мангал.

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