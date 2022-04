Як смачно приготувати шашлик? Пропонуємо вам оригінальні рецепти маринадів для шашлику зі свинини й яловичини. Докладніше – в нашому матеріалі!

Інгредиєнти:

Приготування:

Секрет №1. До свинини треба додати шматок сала: воно зробить шашлик соковитішим і злегка підкопченим. Жир буде капати на вугілля, і так з’явиться більше ароматного диму, що огортає м’ясо.

Секрет №2. Щоб шашлик добре просмажився, потрібно відрізати від м’ясного філе зайві шматки сала та прибрати плівку. Оптимальний розмір шматочків – довжиною близько 4 см і шириною приблизно 2–3 см. Краще різати їх трохи навскоси. Занадто великі шматки не просмажаться, а маленькі пересушаться.

Секрет №3. Свіжий вичавлений сливовий сік з мінеральною водою – найкращий маринад. Кислота, що є у сливах, прекрасно пом’якшує м’язові волокна м’яса й робить його ніжнішим. А на маринування такого шашлику потрібно не більше 30 хвилин.

Секрет №4. Сливи потрібно нанизати на шампури поруч зі шматочками м’яса, а його попередньо натерти чилі, кмином, коричневим цукром, посолити й поперчити. Шампури правильно ставити близько до вогню, обсмажуючи м’ясо з двох сторін.

Інгредієнти:

Приготування:

Секрет №1. Правильний шматок м’яса для шашлику – це шматок розміром із дві коробки сірників, складених широкими сторонами. Так м’ясо рівномірно просмажується, а волокна утримають максимум соку. А щоб м’ясо швидше замаринувалося, варто наколоти шматочки виделкою.

Секрет №2. Цибулю, що додається в олію зі спеціями, краще брати невеликого розміру. А під час чищення потрібно обов’язково залишити «хвостики» й «носики», щоб при розрізанні на четвертинки цибулини не розпадалися. Так під час смаження вони збережуть свою форму.

Секрет №3. Рослинна олія з солоною кавою, цибулею та спеціями – найкращий маринад. Завдяки рослинній олії шашлик виходить дуже соковитий, його важко пересушити. Вона рівномірно утримує жар на м’ясі, що скорочує час смаження. Також олія розкриває спеції, максимально витягаючи з них аромат.

Секрет №4. Використання кави в маринаді дає шашлику неповторний смак: м’ясо фактично тане в роті. Для приготування напою потрібно залити кілька столових ложок меленої кави половиною літра гарячої води. Довести до кипіння й дати настоятися 5–10 хвилин. Додати трохи солі, охолодити. Залити м’ясо теплою, майже гарячою кавою, закрити кришкою та йти готувати мангал.

