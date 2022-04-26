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Апельсиновый торт от Тани Литвиновой

26.04.2022

Апельсиновый торт от Татьяны Литвиновой – это тот рецепт, который впечатлит всех членов вашей семьи. А также такое угощение отлично подойдёт для тех, кто всегда следит за своим питанием и фигурой. Татьяна Литвинова утверждает, что этот апельсиновый торт можно приготовить даже без яйца, молока и сливочного масла! 

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Ингредиенты для апельсинового торта:

  • Банан – 1,5 шт.;
  • Сахар – 0,5 ст.;
  • Апельсиновый сок (фреш) – 370 мл;
  • Растительное масло – 3 ст. л.;
  • Мука – 3 ст.;
  • Соль – ¾ ч. л.;
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • Сода – 2 ч. л.;
  • Миндаль – 1 ст.;
  • Цедра – 2 апельсина.

Ингредиенты для начинки:

  • Банан – 3 шт.;
  • Апельсин – 4 шт.;
  • Курага – 15 шт.;
  • Желатин – 3 ч. л.;
  • Киви – 3 шт.;
  • Желатин – 1 ч. л.

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Приготовление апельсинового торта:

  1. Смешать в блендере бананы, сахар, влить апельсиновый фреш и всыпать муку, смешанную с солью, содой и разрыхлителем.
  2. Добавить измельчённые орехи и апельсиновую цедру. Выпекать в духовке, нагретой до 180 градусов, на протяжении 30–40 минут.
  3. Для желе измельчить в блендере апельсины, банан и курагу. Нагреть разбухший в полстакане воды желатин и влить в апельсиново-банановое пюре.
  4. Корж остудить и разрезать на две части. Каждую из них залить желе. Поставить в холодильник. Как только желе начнет схватываться, соединить коржи и украсить их киви. Сверху залить апельсиновый постный торт растворенным желатином.

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