Апельсиновий торт від Тетяни Литвинової – це той рецепт, який вразить усіх членів вашої родини. А також таке частування ідеально підійде для тих, хто завжди стежить за своїм харчуванням і фігурою. Тетяна Литвинова стверджує, що цей апельсиновий торт можна приготувати навіть без яйця, молока і вершкового масла!

Більше на тему: Дієтична піца без тіста від Ольги Вязметинової

Інгредієнти для апельсинового торта:

Інгредієнти для начинки:

Більше на тему: Рецепт марокканських млинців від Лізи Глінської

Приготування апельсинового торта:

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.