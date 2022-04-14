Как приготовить домашний зефир

Перепробовав множество вариантов приготовления домашнего зефира, Саша Дияманштейн нашел свой идеальный рецепт! Очень легкий в приготовлении и вкусный десерт. Читайте рецепт зефира в домашних условиях в нашем материале.

Ингредиенты для зефира:

Запечённые яблоки – 2 шт.

Смородина – 50 г

Сахар – 420 г

Белок – 1 шт.

Вода – 80 мл

Агар-агар – 20 г

Сахарная пудра – 50 г

Шоколад – 90 г

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Приготовление зефира:

Сделать пюре из запечённых яблок и смородины. Добавить сахар и перемешать. Добавить яичный белок, массу взбить. Сварить сироп из агар-агара, воды и сахара. Добавить сироп в фруктовую массу и перемешать до однородности. Поместите массу в кондитерский мешок и сформируйте зефир. Оставить застывать на сутки. Готовый зефир украсить растопленным шоколадом.

Video: Мастер-класс по приготовлению зефира от Саши Дияманштейна Хватит покупать зефир, в котором сплошная химия! Приготовьте полезный и безопасный домашний зефир для своих детей! Рецепт от Саши Дияманштейна

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