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Мастер-класс по приготовлению зефира от Саши Дияманштейна

14.04.2022

Перепробовав множество вариантов приготовления домашнего зефира, Саша Дияманштейн нашел свой идеальный рецепт! Очень легкий в приготовлении и вкусный десерт. Читайте рецепт зефира в домашних условиях в нашем материале.

Как приготовить домашний зефир

Ингредиенты для зефира:

  • Запечённые яблоки – 2 шт.
  • Смородина – 50 г
  • Сахар – 420 г
  • Белок – 1 шт.
  • Вода – 80 мл
  • Агар-агар – 20 г
  • Сахарная пудра – 50 г
  • Шоколад – 90 г

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Приготовление зефира:

  1. Сделать пюре из запечённых яблок и смородины.
  2. Добавить сахар и перемешать. Добавить яичный белок, массу взбить.
  3. Сварить сироп из агар-агара, воды и сахара.
  4. Добавить сироп в фруктовую массу и перемешать до однородности.
  5. Поместите массу в кондитерский мешок и сформируйте зефир.
  6. Оставить застывать на сутки.
  7. Готовый зефир украсить растопленным шоколадом.

Video: Мастер-класс по приготовлению зефира от Саши Дияманштейна

Хватит покупать зефир, в котором сплошная химия! Приготовьте полезный и безопасный домашний зефир для своих детей! Рецепт от Саши Дияманштейна

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