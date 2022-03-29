Пельмени домашние: рецепт приготовления от «Все буде добре»
29.03.2022
Как быстро и легко можно приготовить домашние пельмени без особых усилий? Рецепт пельменей читайте в нашем материале.
Ингредиенты:
- мука — 3 ст.
- соль
- кипяченая вода — 150 г
- масло — 20 г
- молотый перец
Больше по теме: Как приготовить тесто на пельмени: рецепт от Евгения Клопотенко
Способ приготовления:
- Добавляем в муку немного соли и засыпаем в кухонную машину.
- Заливаем 150 г кипяченой воды и 20 г масла, включаем машину, чтобы вымесить тесто.
- Когда тесто будет готово, начинаем его раскатывать.
- Затем с помощью стакана вырезаем на тесте кружки, в которые кладем понемногу фарша, и лепим пельмени.
- Тем временем ставим на плиту воду и доводим ее до кипения.
- Когда вода закипит, бросаем в нее пельмени и варим до полной готовности.
- В готовый продукт добавляем немного сливочного масла и молотого перца.
Video: Пельмени домашние: рецепт приготовления от «Все буде добре»
Больше по теме: Как приготовить фарш: мастер-класс от Микаэля Арояна
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=