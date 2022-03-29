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Пельмени домашние: рецепт приготовления от «Все буде добре»

29.03.2022

Как быстро и легко можно приготовить домашние пельмени без особых усилий? Рецепт пельменей читайте в нашем материале.

пельмени

Ингредиенты:

  • мука — 3 ст.
  • соль
  • кипяченая вода — 150 г
  • масло — 20 г
  • молотый перец

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Способ приготовления:

  1. Добавляем в муку немного соли и засыпаем в кухонную машину.
  2. Заливаем 150 г кипяченой воды и 20 г масла, включаем машину, чтобы вымесить тесто.
  3. Когда тесто будет готово, начинаем его раскатывать.
  4. Затем с помощью стакана вырезаем на тесте кружки, в которые кладем понемногу фарша, и лепим пельмени.
  5. Тем временем ставим на плиту воду и доводим ее до кипения.
  6. Когда вода закипит, бросаем в нее пельмени и варим до полной готовности.
  7. В готовый продукт добавляем немного сливочного  масла и молотого перца.

Video: Пельмени домашние: рецепт приготовления от «Все буде добре»

Как готовить домашние пельмени? Рецепт пельменей домашних от Все буде добре поможет вам сделать вкусное блюдо быстро и просто

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