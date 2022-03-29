Как сварить дешёвые макароны, чтобы они не слипались
29.03.2022
Как сварить макароны, чтобы они не слипались? Практически каждой хозяйке знакома проблема слипшихся макарон. Одни варятся хорошо, а более дешёвые вечно слипаются? Хватит переплачивать! Сергей Калинин рассказал, как сварить макароны даже из мягких сортов пшеницы, чтобы они оставались рассыпчатыми!
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Возможно, вы удивитесь, когда узнаете, что главный секрет Сергея Калинина состоит в том, что макароны следует обжарить перед варкой на сковороде! Это немного необычно, но таким образом они сварятся быстрее, не будут слипаться и развариваться.
- Обжарьте макароны на сухой сковородке в течение минуты. Благодаря этому крахмал с макарон кристаллизуется, и мы получим рассыпчатые макароны.
- Затем залейте их кипятком, чтобы вода немного выше покрывала уровень макарон. Варить нужно приблизительно 3–5 минут, до тех пор, пока вода не выкипит. Однако немного воды должно остаться.
- Оставшуюся воду слейте, ведь в ней остался почти весь крахмал.
- Ваши рассыпчатые макароны готовы 🙂
Video: Как сварить дешёвые макароны, чтобы они не слипались
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