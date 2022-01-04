Свечи – очень важный атрибут Нового года, Рождества и множества других праздников. Рукодельница Ольга Волкова и экстрасенс Алёна Курилова рассказали, как изготовить свечу-оберег.

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Вам понадобятся:

длинные белые свечи из парафина – 2 шт.;

огарки;

2 картонные коробочки;

бечёвка или льняная верёвочка;

кофейные зёрна;

засушенные слайсы апельсина;

веточки мяты;

палочки корицы;

ножницы;

фен.

Изготовление свечи-оберега на Рождество:

Вырезаем формы из двух картонных коробочек, различающихся по площади донышка на 1-2 см. Вставляем одну в другую. Натираем свечи и огарки на тёрке и расплавляем на водяной бане, чтобы парафин не пригорел и не прилип к кастрюльке. Закладываем в картонную основу кофейные зёрна, кусочки апельсина, мяту. Заливаем ложкой парафин между основами. Ждём застывания в прохладном месте. Извлекаем внутреннюю коробочку. Делаем из бечёвки фитиль (примерно 15 см) и закрепляем у донышка: делаем узелок, размещаем посередине и капаем парафином. Заливаем парафин внутрь основы. Ждём застывания. Вынимаем из формы. Расплавляем боковинки феном, чтобы проступили декоративные элементы.

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Комментарий экстрасенса:

Для свечи-оберега лучше всего подойдет квадратная форма. Считалось, что в 4 углах свечи смыкались все стихии, поэтому такая свеча несёт в себе силу земли, воды, воздуха и огня – защищает энергетику человека и жилища, приносит гармонию.

Лучше использовать белый или светлый парафин, не цветной. Так свеча не будет нести дополнительной смысловой нагрузки, а только впитывать негатив.

Зёрна кофе – символ роскоши и достатка. Зерна – то, что мы сеем. Кофейный напиток – ароматный, насыщенный, густой. Мы получаем от него удовольствие. Закладываем его в основу свечи, чтобы такой «вкусной», насыщенной, богатой была и наша жизнь целый год. Кроме кофе можно использовать зёрна пшеницы (символ достатка у славян), рис (символ достатка у восточных народов).

Апельсины и другие фрукты. Яркие натуральные элементы несут позитивную энергетику радости, достатка, яркости, полноты, сочности жизни. И принесут удачу.

Веточки мяты. Мятный чай используется как успокаивающее средство для нервной системы, а по энергетике мята способствует очищению и обновлению. За счёт улучшения энергетики человека мята укрепляет здоровье.

Свечу-оберег лучше разместить рядом со своей кроватью или диваном на тумбочке, в месте, где вы отдыхаете. И зажигать, когда будет грустно. Её пламя будет сжигать негативную энергию, а при горении свеча будет излучать энергию достатка, здоровья, удачи за счёт вложенных ингредиентов.

Перед сном свечу обязательно тушить. Но не задувать! Так вы развеете своё счастье. Накройте пламя стаканом или ложкой.

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Video: Делаем свечу-оберег с апельсином и пряностями на Рождество Свечи – очень важный атрибут Нового года, Рождества и множества других праздников. Рукодельница Ольга Волкова и экстрасенс Алёна Курилова рассказали, как изготовить свечу-оберег

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